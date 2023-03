Photo : VNA

Paris, 31 mars (VNA) – L'économie vietnamienne devrait croître de 6,6 % cette année et à un rythme similaire en 2024, selon un rapport publié le 31 mars par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Le rapport "Les perspectives économiques pour l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Inde 2023 : relancer le tourisme après la pandémie" indique que la croissance économique du Vietnam est tirée par les investissements étrangers dans le secteur manufacturier, en particulier l'électronique, la fabrication de machines, le textile et la chaussure, et bénéficie de la croissance économique après l’assouplissement des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 de la Chine.À ce rythme, l'OCDE estime que le Vietnam continue de dominer les cinq plus grandes économies d'Asie du Sud-Est. Les Philippines devraient atteindre une croissance de 5,7 % en 2023 et de 6,1 % en 2024, l'Indonésie de 4,7 % et 5,1 %, la Malaisie de 4,0 % et 4,2 % et la Thaïlande de 3,8 % et 3,9 % sur la même période.Le rapport indique que la fin des programmes de soutien après la pandémie de COVID-19 créera des conditions favorables pour que le Vietnam améliore sa situation financière publique. Cependant, une demande plus faible est susceptible de réduire les investissements dans l'économie vietnamienne. Le rapport recommande également au pays de continuer à surveiller de près les tendances de l'inflation.Le tourisme étant l'un des secteurs les plus touchés à la fois par la pandémie de COVID-19 et les réponses à celle-ci, le rapport met en évidence l'impact économique du tourisme dans la région et explore comment le secteur peut être remodelé pour retrouver son rôle important en Asie émergente.L'interruption du tourisme a permis aux pays de la région d'envisager des réformes dans le secteur, notamment en diversifiant les marchés du tourisme et en relevant les défis du marché du travail, tout en répondant aux nouveaux besoins et préférences du monde post-pandémique, en donnant la priorité aux activités durables et respectueuses de l'environnement, et en accélérant la numérisation.- VNA