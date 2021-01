Malgré l’impact du COVID-19, les exportations nationales de riz ont atteint plus de trois milliards de dollars, en hausse de plus de 10% en glissement annuel.

Malgré des impacts du Covid-19, le système de supermarchés et de dépanneurs se sont remarquablement développés.

Le nombre de nouveaux comptes-titres ouverts en décembre 2020 par des investisseurs nationaux a atteint le chiffre de plus de 63.600, chiffre-record jusqu'ici, selon le VSD.

Les experts de la banque britannique Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ont estimé que le Vietnam affiche le taux de croissance le plus élevé d'Asie en 2020.