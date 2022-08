Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Finances Ho Duc Phoc vient de signer une décision sur le plan de transformation numérique de son ministère pour 2025, avec des orientations à l'horizon 2030.



L’objectif global du plan de transformation numérique du ministère des Finances est d’associer la transformation numérique à l’édification d'un système financier national durable, moderne et intégré.



Le plan vise à atteindre cette année les objectifs essentiels de développement de la finance électronique et s’efforcer d'établir d'ici 2025 les bases d’une finance numérique moderne, publique et transparente, basée sur le big data et les données financières ouvertes. D'ici 2030, il faudra créer un écosystème riche et moderne de la finance numérique dans tous les domaines, garantissant l'efficacité et la sécurité de l’information.

Photo d'illustration: VNA





Le plan de transformation numérique du ministère des Finances fixe également des objectifs précis jusqu'en 2025. Par exemple, les particuliers et les entreprises pourront utiliser les services numériques en fonction de leurs besoins personnalisés, tout au long de leur vie, de manière pratique, en ligne ou en présentiel… 100% des services publics en ligne seront conçus ou reconçus pour optimiser les expériences des utilisateurs. Le portail de la fonction publique et le guichet unique d'information électronique du ministère des Finances seront connectés avec le Portail national de la fonction publique. De plus, au moins 80% des documents administratifs seront traités entièrement en ligne. Au moins 90% des particuliers et des entreprises seront satisfaits du traitement des démarches administratives par le ministère des Finances…-VNA