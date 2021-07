Chaque personne se verra remettre un QR code pour le scanner au point de vaccination. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Avec l’injection de millions de doses de vaccin contre le COVID-19 pour les Vietnamiens dans les temps à venir, la délivrance d'un certificat de vaccination électronique revêt un signification importante.

Les ministères de l'Information et de la Communication et de la Santé ont chargé le groupe des télécommunications Viettel de mettre en place une plateforme de gestion de la vaccination et un carnet de santé électronique.

Selon Viettel, ce groupe a finalisé le carnet de santé électronique et est prêt à le lancer. Il permettra aux gens de s'inscrire à la vaccination, de faire des déclarations de l’état de santé en ligne, et de recevoir des informations sur le lieu et l'heure de l'injection.

Cela permettra de gagner du temps pour les gens qui viennent pour la vaccination, de limiter les rassemblements au point de vaccination, et d'assurer la distanciation physique. Chaque personne se verra remettre un QR code pour le scanner au point de vaccination.

Selon Luu The Anh - directeur adjoint du Centre pour les solutions médicales, Viettel Business Solutions Corporation (VTS), après avoir été vaccinée, chaque personne disposera d'un code QR intégré dans ce carnet de santé électronique.

Durant un processus de vaccination contre le COVID-19. Photo : VNA



Le ministère de l'Information et de la Communication travaille avec des entreprises pour créer un système de certification numérique capable d’être connecté à d’autres pays et reconnu dans le monde. -VNA