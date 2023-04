Les visiteurs regardent des documents au musée intelligent, qui conserve des récits historiques sur les opérations et les souvenirs des Commandos de Saigon (Biêt dông Sai Gon) à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La carte numérique nationale du tourisme montre toutes les ressources touristiques, les attractions et les services auxquels les voyageurs peuvent accéder ; et permet aux opérateurs de services touristiques de connecter ces informations pour proposer des tours de qualité aux visiteurs.

La proposition intéresse les entreprises, mais jusqu'à présent, elle n'a pas été mise en œuvre. Nguyên Quôc Ky, président de Vietravel Holdings, a déclaré que les cartes touristiques numériques sont très importantes pour le tourisme vietnamien car elles augmentent la compétitivité et offrent des voyages à des prix raisonnables. La Thaïlande a fait un excellent travail dans ce domaine : ses systèmes touristiques sont connectés en chaînes de voyages, d'hébergement, de transport et de services. Tous partagent les bénéfices, créant ainsi un prix de voyage stable et raisonnable.

Lors de la récente réunion sur la recherche de solutions pour le tourisme, Nguyên Huy Dung, vice-ministre de l'Information et de la Communication, a également proposé une carte touristique numérique pour les touristes, car le voyage commence par la recherche d'informations. À court terme, il est nécessaire d'avoir un site web national et une application professionnelle nationale. La technologie n'est qu’un moyen, tandis que les données, le contenu et d'autres éléments appartenant à l'entreprise touristique sont essentiels, a-t-il déclaré.

Cependant, ces sites web ne remplacent pas les portails touristiques locaux, mais les relient à d'autres applications, fournissant le plus d'informations possible aux visiteurs en fonction de la participation et des contributions des individus et des organisations. Selon M. Huy Dung, la formation de plateformes numériques touristiques au niveau national facilite également la gestion de l'État, l'élaboration des politiques, ainsi que l'accès des entreprises aux marchés et aux clients. En plus de permettre aux voyageurs d’avoir accès à des informations fiables.-CVN/VNA

CVN/VNA