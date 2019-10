Un numéro présenté lors de la nuit musicale de Nguyen Van Quy à Genève . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une nuit musicale célébrant les 10 ans de la réception du prix culturel Patrimoenia 2009 par le musicien Nguyen Van Quy (94 ans) a eu lieu vendredi soir à la Maison du Général G.H. Dufour, à Genève, en Suisse.

La soirée musicale a été honorée par la présence de l’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la mission vietnamienne auprès de l' ONU, et de l’ambassadrice du Vietnam en Suisse Lê Linh Lan.

Les spectateurs ont eu l’occasion de profiter des représentations de la pianiste Marie-Anouch Sarkissain, du violoniste Ken Lila Ashanti, de l'artiste vietnamienne de « dan bau » Ta My Hanh, et des chanteurs de l’école « Au Lac Viêt » basée à Genève.

Auteur de 9 sonates pour violon et piano, Nguyên Van Quy est surnommé le “Beethoven du Vietnam”. Ce compositeur a reçu le prix culturel Patrimoenia 2009 par la société Patrimoine et Gestion de Suisse.

Personne dans le monde musical du Vietnam n'ignore le nom de Nguyên Van Quy. On l'appelle "Maître Quy Sonate" car cet artiste a composé neuf sonates pour violon et piano, dont deux ont remporté le 2e prix de l'Association des musiciens vietnamiens.

Il s'agit de la No4, composée en 1995, et de la No8, écrite en 2005. Six de ses sonates ont été enregistrées par la radio "La Voix du Vietnam" et la No1 a même été introduite dans le programme d'enseignement de l'Académie nationale de musicologie du Vietnam. La sonate No4 a été proposée par l'UNICEF Vietnam pour devenir l'hymne officiel de la Conférence des Nations unies sur les droits de l'enfant.

Outre les sonates, le trésor de Nguyên Van Quy comprend une série d'œuvres lyriques écrites entre 1956 et 1987 comme "Da khuc" (chant nocturne), "Dôi bo" (les deux rives), "Mây trôi" (nuages au gré du vent), ainsi que des chants révolutionnaires tels "Bac Hô vâng duong cua ta" (Oncle Hô, notre soleil), "Hà Nôi giai phong" (Hanoi libéré)...-VNA