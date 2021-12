Hanoï (VNA) - Novaland Group et VinaLiving ont officiellement annoncé, le 18 décembre à NovalandGallery, leur coopération pour développer le lotissement River Mansion dans la zone éco-urbaine intelligente Aqua City.

Lors de la cérémonie de signature de la coopération stratégique entre Novaland, Fusion et VinaLiving pour développer River Mansion, le 18 décembre.



Aqua City est un projet immobilier urbain satellite pionnier développé par Novaland Group à l'est de Hô Chi Minh-Ville. Possédant des atouts naturels abondants des rivières et lacs environnants, Aqua City est planifié selon un modèle éco-urbain intelligent dans lequel 70% des 1.000 ha de superficie sont réservés aux espaces verts, aux infrastructures de transport complètes et aux services publics internes, allant des soins de santé à l'éducation, en passant par les divertissements.



Lors de la cérémonie d'annonce de leur partenariat, Novaland Group et VinaLiving ont également signé un accord de coopération avec Fusion Hôtel Group pour gérer et exploiter le complexe de marque Aqua City Resort by fusion dans le cadre du projet. Ainsi, Novaland et VinaLiving développent conjointement un lotissement de 11 ha comprenant plus de 200 villas et maisons de ville haut de gamme conçues dans un style architectural européen sophistiqué.



"Novaland Group est une marque de premier plan dans le domaine de l'investissement et du développement immobilier au Vietnam. Au cours de son évolution, il s'efforce constamment d'apporter des valeurs exceptionnelles aux clients. VinaLiving est également une marque leader dans l'immobilier, alors que Fusion est un groupe hôtelier pionnier dans le domaine de la détente et des soins au Vietnam. Je crois qu'avec le prestige, l'expérience et le professionnalisme dans le développement des projets des marques Novaland, VinaLiving et Fusion Hôtel Group, le lotissement River Mansion en particulier et Aqua City en général apporteront des valeurs de vie et d'investissement", a déclaré Bùi Xuân Huy, directeur général de Novaland Group.



Lors de l'événement, les représentants de Novaland Group, VinaLiving et Fusion Hôtel Group ont également présenté des cartes de membre avec de nombreuses invitations exclusives pour les premiers résidents des lotissements River Mansion et Sun Harbor 1 du projet Aqua City Resort by fusion (jusqu'à -40% de réduction sur les tarifs des chambres et -30% aux restaurants, centres commerciaux et spas. -CVN/VNA