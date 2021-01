Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Jeudi 14 juillet, le group Novaland a signé un accord de coopération stratégique avec le groupe international Accor pour le développement et la gestion d’un hôtel Novotel dans le cadre de la zone urbaine écologique intelligente Aqua City Smart (Ecological Urban Area) à l’est de Hô Chi Minh-Ville.

Novaland coopère avec le groupe Accor pour l’exploitation de l’hôtel Novotel à Aqua City. Photo: CVN/VNA

Avant ce projet d'un hôtel Novotel dans le cadre de la zone urbaine écologique intelligente Aqua City Smart (Ecological Urban Area) à l’est de Hô Chi Minh-Ville, Novaland a signé d’autres accords de coopération avec Accor pour gérer une série d’hôtels, soit 1. 500 chambres environ situées dans les provinces de Binh Thuân, Bà Ria-Vung Tàu et Hô Chi Minh-Ville de marque Novotel, Mövenpick, MGallery et Mercure.

Aqua City est un projet immobilier urbain satellite développé par le groupe Novaland selon un modèle urbain écologique intelligent. Il est situé à l’est de Hô Chi Minh-Ville et se développe sur près de 1000 ha, dont plus de 70% seront consacrés aux espaces verts, offrant des expériences de vie parfaites et colorées aux futurs résidents.



L’hôtel Novotel, aux normes internationales, aura 4 étoiles et 300 chambres. Il se développera au sein de l’Aqua City sur une superficie totale de plus de 27. 900 m² dans le lotissement River Park 2 (La Valence).



Il proposera des services remarquables, augmentant ainsi la valeur du projet Aqua City. Il sera une destination idéale pour les touristes et les hommes d’affaires se rendant à Aqua City ou dans les provinces voisines.



Outre cette coopération stratégique avec le groupe Accor, Novaland s’alliera avec de nombreux autres partenaires vietnamiens et étrangers afin de développer conjointement Aqua City. Il s’agit de la compagnie GroupGSA (Australie),la compagnie KUME Design Asia (Japon),le cabinet Haeahn Architecture (Corée du Sud) ou encoreTTC Energy. -CVN/VNA