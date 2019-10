Hanoi (VNA) - Voilà dix ans que les campagnes vietnamiennes vivent au rythme de la nouvelle ruralité, avec tout ce que cela suppose de modernisation… Certaines communes sont rapidement devenues de véritables vitrines de cette nouvelle ruralité. C’est le cas de Viêt Dân, une commune de la province de Quang Ninh qui a fait peau neuve.

Viêt Dân est la première commune de Quang Ninh à répondre aux critères de la nouvelle ruralité. VNA

La commune de Viêt Dân est nichée au pied du mont Yên Tu. C’est la bonne saison pour s’y rendre : les rizières ont cette couleur mordorée qui annonce les récoltes et qui enchante les photographes... Mais ce n’est pas tout. Des deux côtés de la route principale - bétonnée comme il se doit en contrée néo-rurale ! -, le vert des arbres fruitiers le dispute à l’éclat des fleurs…



Dès 2013, la commune était aux normes de la nouvelle ruralité, ce qui ne l’a pas empêchée de poursuivre sur sa lancée et de s’imposer comme un exemple à suivre. Aujourd’hui, cultiver aux normes nationales VietGap est devenu une chose absolument naturelle à Viêt Dân. Sinon, en guise d’or vert, la localité peut compter sur les pommes cannelles, qui y abondent autant qu’elles sont synonymes d’abondance. Et ce n’est certainement pas Chu Thi Dua, l’heureuse propriétaire d’un verger de 12.000 m2, qui nous prétendra le contraire.



«Avant, on empochait environ 30.000 dôngs pour un kilo de pommes cannelles», se souvient-elle. «Mais maintenant qu’on s’est mis aux normes Vietgap, ça peut grimper jusqu’à 50 mille le kilo… C’est bien simple. A chaque récolte, je me fais environ 700 millions de dongs!... »



Effectivement… Sachant que 700 millions de dôngs font environ 27 mille euros… C’est incontestablement ce qu’il convient d’appeler une jolie somme…



Si en 2013, le revenu annuel moyen était déjà estimé à plus de 27 millions de dôngs (plus de 1.000 euros), il avoisine à présent les 56 millions (2.100 euros) !... Il va presque de soi qu'à ce régime-là, le taux de foyers pauvres a été ramené à zéro, ce qui est évidemment une excellente nouvelle et la preuve, s'il en fallait une, que la nouvelle ruralité est génératrice de bienfaits.

Si en 2013, le revenu annuel moyen était déjà estimé à plus de 27 millions de dôngs (plus de 1.000 euros), il avoisine à présent les 56 millions (2.100 euros) !... Il va presque de soi qu’à ce régime-là, le taux de foyers pauvres a été ramené à zéro, ce qui est évidemment une excellente nouvelle et la preuve, s’il en fallait une, que la nouvelle ruralité est génératrice de bienfaits.



Mais ce qui est remarquable, à Viêt Dân, c’est que cette éclatante réussite n’a visiblement pas fait tourner la tête des habitants. Lucides et pragmatiques, ces derniers ont bien compris qu’il n’y aurait pas de véritable essor économique si celui-ci ne rimait pas avec protection de l’environnement. Aussi les déchets sont-ils dûment triés, collectés et ensuite traités. Quant aux pesticides et autres engrais chimiques, ils n’ont tout simplement pas droit de cité.



Pour Nguyên Thi Minh Tu, qui est le chef du village de Phuc Thi, tous ces changements prennent racine dans un solide sens du collectif. «Les membres du Parti et les associations ont évidemment joué un rôle pionnier dans le reboisement et le nettoyage des chemins vicinaux. Mais ils ont aussi pu compter sur un large soutien de la population», constate-t-elle.



Sur le plan socioculturel, là encore, c’est l’embellie. Tous les établissements scolaires sont aux normes nationales. Chaque village dispose de sa propre maison culturelle...