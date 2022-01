Photo: VNA

Washington (VNA) - Dans la soirée du 21 janvier (heure locale), à Washington, DC, l'ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé le programme « Xuân Quê huong » (Printemps au pays natal) pour célébrer le Nouvel An lunaire 2022 sous forme virtuelle.

L'événement a vu la participation de près de 150 délégués à travers les États-Unis.

Adressant ses meilleurs vœux de Têt à la communauté vietnamienne et aux amis étrangers, l'ambassadeur Ha Kim Ngoc a souligné la signification culturelle sacrée du Têt traditionnel vietnamien, tout en passant en revue les moments mémorables des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis au cours de l'année passée.

Le diplomate vietnamien a exprimé le souhait que l'Année du Tigre 2022 apporterait au Vietnam ainsi qu'aux relations bilatérales plus de chance, de succès, ainsi qu'un développement plus fort.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a exprimé son plaisir et son honneur de retourner travailler au Vietnam en tant qu'ambassadeur des États-Unis. Il a adressé, en vietnamien, ses vœux de Nouvel An lunaire à l'ambassadeur Ha Kim Ngoc, à son épouse et à tous les invités participant au programme.

L'ambassadeur a affirmé qu'il ferait de son mieux pour continuer à resserrer les relations entre le Vietnam et les États-Unis, en contribuant à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans la région et dans le monde. -VNA