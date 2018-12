Airbus A320s. Photo : thanhnien

Hanoï (VNA) - Afin de répondre aux besoins croissants de déplacement pendant le Nouvel An lunaire du Cochon 2019, la compagnie aérienne à bas prix Jetstar Pacific ouvrira une nouvelle ligne directe reliant Hanoï et la ville de Can Tho (Sud). Parallèlement, elle compte multiplier ses vols sur d'autres lignes intérieures.



Du 28 janvier au 4 février 2019, Jetstar Pacifique effectuera chaque jour deux vols au départ de Hanoï pour Can Tho, à bord d’Airbus A320s. Le prix minimum d'un billet sera de 1.130.000 dongs.



Les vols en sens inverse seront exploités du 5 au 10 février 2019. Pendant cette deuxième phase, le prix minimum d’un billet Hanoï – Can Tho sera de 640.000 dongs, celui d’un billet Can Tho – Hanoï, de 1.690.000 dongs.



Les billets sont déjà mis en vente sur tous les canaux, y compris les guichets et les agents de Jetstar Pacific.



Jetstar Pacific a annoncé par ailleurs un programme de vols renforcés sur d’autres lignes intérieures telles que Ho Chi Minh-Ville – Hanoï / Da Nang, avec 80.000 sièges supplémentaires.



Jetstar Pacific est la première compagnie aérienne low-cost à avoir été créée au Vietnam. Il s'agit d’un joint-venture entre Vietnam Airlines (70%) et le groupe Qantas (30%). Ses vols couvrent la plupart des villes, sites touristiques connus au Vietnam et aussi Singapour, Bangkok (Thaïlande), Osaka (Japon), Taïpei (Taïwan, Chine), Hong Kong et Guangxi (Chine). -VNA