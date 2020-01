Photo: Internet Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Selon les prévisions, de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives, notamment des tirs de feux d'artifice auront lieu dans la plupart des provinces et villes du pays pour saluer le Nouvel An lunaire 2020 (Têt du Rat).

A Hanoï, les tirs de feux d’artifice auront lieu la nuit du Réveillon du Têt traditionnel du Rat sur 30 sites répartis dans des arrondissements et districts comme les années précédentes. Six principaux sites tireront des fusées à longue portée et les 24 autres celles à courte portée.

Les six sites qui tireront des fusées à longue portée sont le lac de l’Épée restituée (arrondissement de Hoàn Kiêm), le jardin Lac Long Quân (arrondissement de Tây Hô), et le stade national de My Dình (arrondissement de Nam Tu Liêm), le parc Thông Nhât (arrondissement de Hai Bà Trung), le lac Van Quán (arrondissement de Hà Dông) et le centre du bourg de Son Tây.

Toujours dans la nuit du Réveillon, parallèlement aux feux d’artifice, seront organisées diverses activités culturelles et artistiques en l’honneur du Nouvel An par six théâtres de Hanoï.



Au moment du passage à la nouvelle année, à 0h00 fu 24 janvier, soit le 1er jour du Nouvel an lunaire 2020, Hô Chi Minh-Ville organisera également les tirs de fusées.

A cette occasion, la rue piétonne Nguyên Huê sera ouverte de 19h00 du 22 janvier au 21h00 du 28 janvier. De nombreux programmes artistiques et culturels seront organisés pour saluer le Nouvelle An lunaire du Rat.

Dans d’autres villes et provinces dans l’ensemble du pays, dont Hai Phong, Da Nang, Lao Cai, Ninh Binh, Quang Ninh…, les tirs de feux d’artifice à longue portée et à courte portée seront organisés pour le Réveillon du Têt traditionnel du Rat 2020. -VNA