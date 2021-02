Un stand de stylos à bille en bambou. Photo: VNA

Ho Chi MInh-Ville (VNA) - La rue des calligraphes est une des activités vedettes de la fête du Têt à Hô Chi Minh-Ville. Elle vient d'ouvrir ses portes à la Maison culturelle de la jeunesse (rue Pham Ngoc Thach, dans le 1er arrondissement), un lieu familier des citadins en fin d'année lunaire.

La rue des calligraphes est parée de jaune, celui des fleurs d'abricotier, ce qui rend les visiteurs très heureux. Elle arbore toute sa beauté à l'occasion du Nouvel An lunaire.



Cette année, la rue a même pris de l'envergure avec ses nombreuses salutations en rouge et or représentant le Têt traditionnel.

Des milliers de personnes, très jeunes le plus souvent, affluent à la rue, vêtues d’áo dài (tunique traditionnelle) tous plus beaux les uns que les autres. Toutes repartent avec des sentences calligraphiées qui marqueront le Têt 2021.



La rue des calligraphes à Hô Chi Minh-Ville est ouverte jusqu'au 16 février, soit le 5e jour du 1er mois lunaire. -CVN/VNA