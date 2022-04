Lancement du nouveau programme d’adaptation au Covid-19 pour les entreprises à impact social. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le nouveau programme d’adaptation au Covid-19 pour les entreprises à impact social a été lancé jeudi 28 avril à Hanoi, en vue d’augmenter leur capacité et affiner leurs modèles commerciaux pour relever les défis auxquels elles sont confrontés.

La cérémonie a été organisée par l'Agence de développement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, le ministère canadien des Affaires mondiales et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Les entreprises à impact social (SIB) sont des organisations qui ont des activités commerciales tout en s’engageant à avoir un impact positif sur la société/l'environnement en tant que principes centraux de leurs opérations stratégiques. Concilier les objectifs sociaux et environnementaux avec un modèle commercial leur permet de résoudre durablement les défis sociaux et environnementaux.

Le nombre de cas de Covid-19 au Vietnam diminue, mais ses effets néfastes sur les entreprises, en particulier celles dirigées par les groupes vulnérables, sont toujours persistants et préjudiciables.

Une étude du PNUD menée en août 2021 a montré que les revenus des entreprises familiales et des micro, petites et moyennes entreprises (PME) ont chuté, les obligeant à réduire leurs opérations et à licencier des travailleurs. Les entreprises du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie et du transport de passagers sont les plus durement touchées. Cet impact est encore plus sévère pour les ménages dirigés par des femmes.

Le chef de l'Agence pour le développement des entreprises du ministère du Plan et de l’Investissement, Lê Manh Hung, a déclaré que ce programme aiderait les SIB à éliminer les goulots d'étranglement et les difficultés grâce à des actions concrètes.

Des experts et des organisations intermédiaires accompagneront les SIB en six mois pour résoudre des problèmes spécifiques de gestion, d'activités commerciales et de développement de nouveaux produits, a-t-il fait savoir.

En particulier, le programme d'adaptation au Covid-19 fournit également un fonds d'amorçage de 100 millions de dôngs (plus de 2.200 dollars) à chaque entreprise pour créer et tester de nouveaux modèles commerciaux. C'est une ressource très précieuse pour les SIB dans leur réalité d'accès difficile aux ressources financières.

La représentante résidente du PNUD, Caitlin Wiesen, a félicité la mise en œuvre rapide et efficace de la vaccination au Vietnam, qui a contribué à ramener le pays à une vie normale.

Cependant, elle s'est dite préoccupée par les impacts négatifs du Covid-19 sur les entreprises.

Elle a souhaité voir le programme fournir rapidement le soutien technique et les ressources financières nécessaires aux SIB pour concrétiser leurs idées novatrices afin de relever les défis commerciaux et de bénéficier aux groupes vulnérables.

Brian Allemekinders, chef du département de la coopération au développement de l'ambassade du Canada au Vietnam, a déclaré que malgré les défis auxquels les SIB sont confrontés, elles ont de nombreuses qualités pour réussir.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec le soutien de ce programme, elles auront plus de volonté pour apporter des changements dans la vie des groupes vulnérables ainsi que la société vietnamienne.

En 2022, le programme soutiendra 30 entreprises à impact social dans les domaines de l'agriculture et du tourisme, en particulier celles détenues par des femmes et des groupes vulnérables. Chaque entreprise recevra une formation spécialisée pendant 6 mois et un fonds d'amorçage de plus de 2.200 dollars pour établir et tester de nouveaux modèles commerciaux. –VNA