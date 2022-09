Des produits agrioles américains introduits aux consommateurs vietnamiens. Photo: www.msn.com



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La société MM Mega Market du Vietnam et le Service agricole extérieur du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) ont inauguré mardi 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville un programme d'introduction d'aliments et de boissons américains.

D'ici au 28 septembre, seront présentés dans 12 magasins MM Mega Market situés dans de nombreuses villes et provinces du pays plus de 140 produits alimentaires de marques américaines tels que légumes, fruits, bœuf, poulet, produits aquatiques, conserves, sauces, vins et boissons non alcoolisées...

Les consommateurs pourront participer à diverses activités promotionnelles comme réception de cadeaux, dégustation de délices culinaires des États-Unis...

Dans son discours d’ouverture, Benjamin Petlock, attaché agricole principal du Consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh Ville, a déclaré que les aliments et boissons de son pays deviennent de plus en plus populaires auprès des Vietnamiens en raison de leur qualité, de leur sécurité, de leur commodité et de leur variété.

Aujourd'hui, les consommateurs vietnamiens peuvent facilement trouver une grande variété d'aliments et de boissons américains vendus dans les chaînes de vente au détail, dont le système MM Mega Market.

De son côté, Hyunjoon Lee (John), directeur du département des achats de MM, s'est engagé à faire des efforts pour promouvoir les opportunités de coopération entre MM et le monde des affaires américain afin d'apporter davantage d'aliments et de boissons de qualité aux consommateurs vietnamiens. -VNA