L'archevêque, entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1995, a travaillé dans de nombreux pays. Il a été nommé nonce apostolique à Singapour et représentant papal non-résident au Vietnam en 2018.

Durant son mandat d'envoyé spécial non-résident au Vietnam, M. Marek Zalewski a visité et mené des activités pastorales dans la plupart des diocèses de l'Église catholique vietnamienne et a eu des contacts avec des représentants des ministères, des branches et des autorités locales à travers le pays.Les relations Vietnam-Vatican ont récemment obtenu de nombreux progrès positifs, notamment depuis que les deux parties ont établi un mécanisme de dialogue régulier au sein du Groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican en 2009. Depuis lors, de nombreux contacts et échanges ont eu lieu entre les hauts dirigeants vietnamiens et le Saint-Siège du Vatican, et plus récemment entre le président Vo Van Thuong et le pape François (2023). Le pape Benoît XVI et le pape François ont adressé des enseignements, des messages et des lettres à l'Église catholique vietnamienne soulignant et encourageant les catholiques à vivre l'Évangile au sein de la nation, prônant l'esprit de solidarité au sein de ses membres et contribuant activement au développement socio-économique du pays et des localités.En particulier, les deux parties se sont mises d'accord sur le règlement de fonctionnement du représentant pontifical résident du Saint-Siège et du bureau du représentant pontifical résident au Vietnam lors de la 10e réunion du Groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican (mars 2023) et ont adopté le statut de fonctionnement du représentant pontifical résident du Saint-Siège et du bureau du représentant pontifical résident au Vietnam à l'occasion de la visite du président Vo Van Thuong au Vatican en juillet 2023, marquant une progression importante dans les relations Vietnam - Saint-Siège.