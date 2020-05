Hanoi (VNA) - Sur les 4 premiers mois de cette année, 140.000 tonnes de noix de cajou ont été exportées pour 963 millions de dollars, en hausse de 21,5% en volume et de 5,8% en valeur en variation annuelle.

Dans une usine de transformation de noix de cajou. Photo: Vietnamexport

En avril dernier, les exportations nationales de noix de cajou ont été estimées à 45.000 tonnes, pour 296 millions de dollars ( 2,4% en volume mais -4,3% en valeur par rapport à mars).Selon le Département des importations et des exportations (ministère de l'Industrie et du Commerce), le prix des noix de cajou brutes au Vietnam a tendance à remonter en raison du besoin des entreprises d'acheter des matières premières pour la production.Selon les estimations, le prix moyen à l'exportation en avril a atteint 6.578 dollars/ tonne (-6,5% par rapport à mars et -13,5% en un an). En 4 mois , le prix moyen à l'exportation a atteint 6.894 dollars / tonne (-12,9% en un an).Sur le marché mondial, début mai, le prix des noix de cajou brutes et transformées a diminué malgré l’assouplissement progressif de la distanciation sociale dans de nombreux pays et territoires. - CPV/VNA