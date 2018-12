Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Entre janvier et novembre, les exportations nationales de noix de cajou ont atteint 337.000 tonnes pour 3,071 milliards de dollars, soit une croissance de 4,5% en volume mais une baisse de 4,3% en montant en glissement annuel.Les exportations nationales de noix de cajou ont atteint plus de 30 milliards de dollars en 11 moisSelon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché mondial de la noix de cajou est toujours sous la menace d’une baisse des prix en raison de l'offre excédentaire et de la faiblesse de la demande. Le cours mondial est de 7.500 dollars/tonne, soit une baisse importante par rapport aux 9.500 dollars/tonne au début 2018.Pour le seul mois de novembre, le Vietnam a exporté 32.000 tonnes pour 254 millions de dollars, une hausse de 0,5% en volume mais une baisse de 21,4% par rapport à la même période de 2017.Entre janvier et novembre, le prix moyen à l'exportation des noix de cajou était de 9.115 dollars/tonne, soit une baisse de 8,3% sur un an. -CPV/VNA