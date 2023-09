Noah Nguyên est le propriétaire du compte YouTube "Lai ngua chân" ("Des fourmis dans les jambes". Photo : LNC/CVN

Hanoï (VNA) - Noah Nguyên est le propriétaire du compte YouTube "Lai ngua chân" ("Des fourmis dans les jambes") consacré à ses visites de 145 pays du monde. Ses voyages sont souvent teintés de dangers, mais sa passion pour l’exploration de nouvelles terres, singulières et insolites, continue de le motiver à poursuivre son périple.



La chaîne YouTube de Noah Nguyên, suivie par près de 540.000 abonnés, relate ses aventures empreintes de joie et de découverte. Durant ses voyages, il a parfois eu des expériences difficiles, notamment une agression à l’arme blanche en Colombie en 2019. Il conserve encore une petite cicatrice sur l’une de ses jambes en souvenir de cet événement.

Un voyageur polyglotte

Noah Nguyên est diplômé du Département de russe de l’École supérieure de langues étrangères de Hanoï (actuellement l’Université de Hanoï) en 2005. Un an plus tard, il s’est rendu en Allemagne pour poursuivre des études universitaires en linguistique et en philosophie. En 2010, il a achevé son cursus et obtenu des diplômes dans ces deux domaines.

"Ma passion pour l’aventure coule depuis toujours dans mes veines. Lorsque j’étais étudiant au Vietnam, mes voyages étaient limités par le manque d’argent. À l’époque, la Chine représentait ma destination la plus éloignée. En arrivant en Allemagne et bénéficiant de meilleures conditions, cette passion s’est déchaînée. Rien n’a pu l’entraver", se remémore Noah Nguyên.

Doté de compétences en langues étrangères, il a rapidement obtenu une certification en allemand. En plus de maîtriser le russe et l’allemand, Noah Nguyên parle couramment l’anglais et peut également communiquer de manière basique en français, en chinois et en polonais. Cette maîtrise des langues étrangères lui a été d’une grande utilité pour entreprendre ses aventures aux quatre coins du monde.

Des rencontres inoubliables...

En 2007, Noah Nguyên a entrepris son premier voyage en visitant le Danemark ainsi que d’autres pays de l’Union européenne. Ensuite, il a mis les pieds aux États-Unis. Les années suivantes, le globetrotteur a planifié des pérégrinations dans divers pays sur tous les continents.

"Quand j’ai débarqué en Afrique pour la première fois, mon objectif initial était d’observer la faune sauvage. Cependant, à mesure que je voyageais, ma passion ne faisait que croître. J’ai alors décidé de visiter tous les pays membres des Nations unies", raconte l’aventurier.

Lorsque le nombre de pays visités a atteint environ 80, Noah Nguyên a trouvé que l’objectif de visiter les 195 pays n’était pas inatteignable. C’est pourquoi il a modifié la nature de ses voyages et choisi de consacrer du temps à mieux comprendre les aspects méconnus de chaque destination plutôt que de simplement enrichir sa liste des pays visités. "Contrairement à la plupart des gens, j’ai une préférence pour les destinations moins développées et encore peu fréquentées par les touristes", confie-t-il.

Noah Nguyên lors d'une rencontre avec des femmes et des enfants de la tribu Mursi, dans la vallée de l’Omo, en Éthiopie. Photo : LNC/CVN

Selon lui, des pays comme l’Afghanistan et l’Irak ne sont pas aussi dangereux qu’on pourrait le penser. Les habitants sont accueillants et amicaux. Son véritable défi a été l’Afrique, un continent où il est difficile d’obtenir des informations touristiques.

Le premier pays africain que Noah Nguyên a visité fut l’Égypte. Il s’est ensuite rendu au Kenya, en Ouganda, au Cameroun... Avec persévérance, il a parcouru 35 pays du continent noir. "Les pays d’Afrique sont sauvages, mystérieux et recèlent de nombreuses découvertes", exprime-t-il. Cependant, il déplore aussi l’extrême pauvreté qui prévaut dans certains de ces pays.

Noah Nguyên s’est rendu au Burundi, le pays le plus pauvre d’Afrique et même du monde. Lors de sa visite d’un village, il a acheté des bonbons pour les distribuer aux enfants et offert une petite somme d’argent aux villageois. En retour, ils l’ont accueilli en chantant et en dansant, le considérant comme un hôte de marque.

Le voyageur s’est également enfoncé en forêt pour rendre visite à des tribus nomades au Cameroun, à qui il a offert briquets et boîtes d’allumettes. En échange de sa sincérité, il a été accueilli chaleureusement. "Apporter de la joie aux autres, c’est apporter de la joie à soi-même", affirme-t-il.

Noah Nguyên a même débarqué au Somaliland, une terre encore méconnue. Ses aventures l’ont également conduit chez les Mursi, une tribu d’Éthiopie où les femmes pratiquent la scarification et portent une plaque dans leur lèvre inférieure.

Le Vietnamien a rencontré des Pygmées au Congo et une tribu cannibale en Papouasie (Indonésie), qui demeure aujourd’hui encore un véritable mystère pour le monde contemporain. Il a également participé à une fête vaudou au Bénin, découvrant des pratiques religieuses originales. Noah Nguyên a traversé l’Amazonie, le poumon de la planète, et a eu des rencontres inoubliables, dont celle avec un roi ayant 40 épouses et 80 enfants à Maroua au Cameroun.

À la suite de ses aventures, Noah Nguyên a publié près de 200 vidéos sur sa chaîne YouTube "Lai ngua chân". Ses productions ont été chaleureusement accueillies et très appréciées par les internautes. La chaîne de télévision allemande SAT1 a même réalisé un reportage sur lui, l’appelant "le Vietnamien parcourant le monde".

… aux situations dangereuses

Tout au long de ses pérégrinations ces 15 dernières années, Noah Nguyên a dû faire face à d’innombrables situations dangereuses, certaines mettant même directement sa vie en péril.

En 2018, au Mozambique, un voleur a défoncé la porte de son auberge, fouillé ses affaires et volé son ordinateur portable ainsi qu’un objectif d’appareil photo.

Des images capturées durant les voyages de Noah Nguyên au Cameroun et en Angola. Photo : LNC/CVN

Le Cameroun est le pays où il a passé le plus de temps, près de trois semaines au total. La raison en est que ce pays est souvent décrit comme une version miniature de l’Afrique. Il a parcouru le pays de l’Ouest au Sud et s’est même aventuré dans le Nord, la région la plus dangereuse d’Afrique où les insurgés de Boko Haram sont prêts à s’attaquer aux étrangers.

La peur et les blessures

"Une fois, je me suis retrouvé au Nord du Cameroun, à la frontière avec le Tchad, où les insurgés de Boko Haram sont très actif. Même les membres les plus aguerris du groupe Every Passport Stamp sur Facebook, qui rassemble des passionnés de voyages autour du monde, n’osent pas s’y rendre. Mais si je prenais un autre chemin, cela m’aurait pris plusieurs jours supplémentaires. C’est pourquoi j’ai décidé de traverser cette zone avec une escorte de la police locale", se souvient-il. Son convoi était composé de 30 autobus, trois camions et trois voitures de police, tous armés.

Noah Nguyên était à bord d’un autobus délabré. Un homme âgé et son père, très affaibli, étaient également présents. L’autobus avançait péniblement sous une chaleur accablante. La route était sinueuse et cahoteuse. Quelques dizaines de kilomètres après le départ, le vieil homme s’est éteint subitement. Son fils et le cadavre ont été laissés dans une infirmerie communale au bord de la route.

Les péripéties ne se sont pas arrêtées là. Peu après, un pneu de l’autobus a crevé. C’était la tombée de la nuit et le véhicule s’est retrouvé seul au milieu de l’immense désert. Noah Nguyên avait la chair de poule à l’idée que les insurgés de Boko Haram puissent surgir à tout moment. Heureusement, après une demi-heure, l’autobus a pu reprendre la route.

Fin 2019, Noah Nguyên a été attaqué par des voleurs armés alors qu’il se promenait dans les rues de la capitale Bogota en Colombie. Deux hommes l’ont attaqué avec des couteaux, cherchant à lui voler son sac. Noah Nguyên a décidé de se défendre car son sac contenait tous ses documents personnels ainsi que les documents liés à ses voyages. À la fin, il a perdu un appareil photo et a eu plusieurs blessures. La propriétaire de son auberge l’a accompagné à l’hôpital.

"Les sentiments d’anxiété et de peur sont toujours présents lors de mes voyages. Cependant, les connaissances acquises sont des cadeaux inestimables", souligne-t-il, tout en insistant cependant sur le fait qu’il ne se précipite pas dans des situations dangereuses pour être considéré comme un héros.

Chaque année, Noah Nguyên réalise en moyenne six à sept voyages, d’une durée de cinq à dix semaines chacun. En tant que free-lance, il n’est pas limité par des contraintes de temps.

À l’intention des Vietnamiens passionnés d’aventure, il leur conseille : "Vivez votre passion, mais en sécurité !" . - CVN/VNA