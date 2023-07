Ninh Thuan, 15 juillet (VNA) - La province du centre-sud de Ninh Thuan prévoit de cultiver 1.121 ha de nouvelles forêts pour remplacer les zones forestières abattues en 2023-2025.

Le frêne Ferntop, un type d'arbre indigène qui peut faire face au temps sec et à la sécheresse, est planté dans les forêts protectrices côtières du district de Thuan Nam, dans la province de Ninh Thuan. (Photo: VNA)

Les forêts de remplacement comprennent 500 ha de forêts à usage spécial et 621 ha de forêts de protection qui sont gérées par les Comités de gestion des forêts à usage spécial et les Comités de gestion des forêts de protection.



La province cultive des forêts sur des terres vacantes et des collines dénudées, protège les forêts existantes et développe de nouvelles forêts, selon Le Huyen, vice-président du Comité populaire de la province.

Il promeut la protection environnementale des forêts, sécurise les ressources en eau, fait face au changement climatique de manière proactive et efficace, prévient l'érosion et la désertification et protège les ressources naturelles et la biodiversité, a-t-il déclaré.

Il fournit également des services environnementaux forestiers diversifiés, crée des emplois et des revenus pour les populations locales et vise à porter le taux de couverture forestière à 49% en 2025.

Pour atteindre les objectifs, le Comité populaire de la province a demandé à son service de l'Agriculture et du Développement rural, à la filiale du Département de la protection des forêts, aux propriétaires forestiers et aux localités de vérifier les fonds fonciers et d'identifier les zones de plantation de forêts de remplacement sur les terres vacantes et les zones qui ne peuvent pas devenir des forêts, naturellement.

Sur les 1.121 ha de forêts de remplacement, 400 ha seront plantés cette année, 401 ha l'an prochain et 320 ha en 2025.

La province mobilisera les ressources humaines des forces de protection des forêts et embauchera des membres des communautés et des ménages dans les zones qui planteront les forêts de remplacement entre septembre et novembre de chaque année.

La province a des politiques pour encourager les organisations et les individus à investir dans le secteur forestier pour protéger et développer les forêts.

Il vise à exploiter au maximum la valeur des forêts en combinant le développement agricole et forestier, la culture de plantes médicinales et le développement des services forestiers environnementaux.

La province compte plus de 196 800 ha de forêts et de terres forestières pour la culture de forêts à usage spécial, de protection et commerciales. Il a planté près de 1 000 ha de nouvelles forêts de protection et à usage spécial l'an dernier.

Ninh Thuan a un couvert forestier de 47,1%.- VNA