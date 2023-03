Ninh Thuân (VNA) – Ninh Thuân est une province littorale du Centre méridional, où le soleil et le vent sont particulièrement généreux, et où la nature révèle toute sa beauté, que ce soit sous forme de plaine, de montagne ou de mer. Mais Ninh Thuân dispose aussi d’un patrimoine culturel diversifié qui renforce son attractivité aux yeux des touristes.

La belle route côtière à Ninh Thuân. Photo: VNA



Sur les 100 km de côtes dont dispose Ninh Thuân, Dame Nature y a créé de nombreuses baies de sable blanc. Vinh Hy, Ninh Chu, Binh Tiên et Cà Na en sont les plus connues, et Vinh Hy, qui se trouve au sein d’une réserve de biosphère mondiale, compte parmi les huit plus belles baies du Vietnam.

La réserve de biosphère en question est le parc national de Nui Chua. En outre, la fête Katê et l’art de la poterie des Cham du village de Bàu Truc de Ninh Thuân ont été inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité nécessitant une sauvegarde urgente. Ninh Thuân fait également partie des 21 provinces et grandes villes où se pratique le don ca tài tu, art musical qui a aussi été reconnu par l’UNESCO. De plus, 17 de ses biens patrimoniaux ont été classés au niveau national, et 44, au niveau provincial, fait savoir Van Công Hoà, directeur adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Ninh Thuân.

“Notre province est connue pour son patrimoine culturel riche et diversifié constitué notamment par les Kinh, les Hoa, les Cham et les Raglai. Les touristes peuvent participer à la fête Katê, qui est très originale; ils peuvent également visiter la tour Po Klang Garai, qui est très ancienne; Bàu Truc, qui est le plus ancien village de poterie d’Asie du Sud-Est; ou encore voir travailler les tisseuses de brocatelle du village de My Nghiêp. C’est aux Cham que l’on doit l’art de la poterie de Bàu Truc, l’art du tissage de la brocatelle de My Nghiêp ainsi que la fête Katê, tous inscrits au patrimoine culturel immatériel mondial. Certaines des techniques utilisées par les potiers de Bàu Truc sont uniques au monde», indique-t-il.

La poterie Cham est fabriquée dans le village de Bàu Truc, province de Binh Thuân au Centre. Photo : VNA

Les deux sites de Ninh Thuân à avoir été classés vestiges nationaux spéciaux appartiennent également aux Cham. Il s’agit des tours Hoà Lai et Po Klong Garai, des chefs d’œuvre qui témoignent de l’évolution de la sculpture cham entre le 8e et le 14e siècles. Po Klong Garai, qui est l’un des symboles de la province, compte aussi parmi les plus belles tours cham du Vietnam, affirme Thàng Nhay, directeur adjoint du Musée de la province de Ninh Thuân.

«Po Klong Garai est la tour cham la plus intacte qui reste à nos jours. Une fois classée au titre des vestiges nationaux spéciaux par le Premier ministre, le nombre de touristes a fortement augmenté. Ces derniers peuvent d’ailleurs désormais écouter des explications en vietnamien et en anglais», dit-il.

Mais Ninh Thuân dispose également du tout premier parc touristique au Vietnam à reproduire la vie nomade des Mongols. Tanyoli de son nom, est situé à 30km au sud de la ville de Phan Rang-Thap Chàm. Lê Thanh Hai, un touriste venu de la province voisine de Binh Thuân, est heureux de découvrir ce site.

Tours de Pô Klông Garai. Photo: VNA

«Tanyoli ressemble à une prairie mongole, avec des tentes décorées artisanalement, à la mongole. C’est très impressionnant. Sa dune de sable est la plus belle que je n’aie jamais vue. L’un de ses flancs descend vers la mer où on peut se baigner. Et la mer, quelle merveille! Son eau est plus bleue et plus pure que n’importe quelle autre mer. Ici on peut faire du ski sur sable, de la voiture tout terrain et prendre toutes les photos qu’on veut!», partage-t-il.

Tan Jun Ji, un touriste malaisien, est tout aussi ravi. «Les paysages sont magnifiques et la nourriture excellente. J’adore, je me sens comme chez moi», dit-il.

Autre atout de Ninh Thuân: elle est située au milieu du triangle touristique Nha Trang-Phan Thiêt-Dalat et facilement joignable de tous les autres pôles touristiques du pays. Alors, qu’attendez-vous encore pour découvrir ce joyau du Centre méridional? – VOV/VNA