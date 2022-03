La ville de Phan Rang-Thap Cham. Photo: VNA La ville de Phan Rang-Thap Cham. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ninh Thuan (Centre) a organisé le 27 mars à Quang Nam une conférence de promotion du tourisme.

A cette occasion, le vice-président du Comité populaire de Ninh Thuan, Nguyen Long Bien, a présenté les potentiels ainsi que les réalisations de sa localité lors de ces dernières années.

Ninh Thuan possède de nombreux paysages célèbres tels que la plage de Binh Son - Ninh Chu, Ca Na, Binh Tien, les parcs nationaux de Nui Chua et Nui Binh, le complexe de villégiature d'Amanoi, etc. Notamment, le parc national de Nui Chua a été reconnu par l'UNESCO comme réserve mondiale de biosphère. En outre, la baie de Vinh Hy est un paysage national et l'une des huit plus belles baies au Vietnam.

Les participants ont avancé de nombreuses solutions pour aider Ninh Thuan à valoriser ses atouts et à accélérer le développement de son secteur touristique. Selon eux, Ninh Thuan est une destination prometteuse du Centre méridional.

Panorama de la conférence. Photo: VNA



Selon Tran Ngoc Hieu, directeur adjoint du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hanoï, Ninh Thuan et ses entreprises doivent moderniser leurs produits et services touristiques et améliorer la publicité pour attirer plus de touristes.

Dans les temps à venir, Ninh Thuan se concentrera sur l'amélioration de son climat d'investissement, la promotion du tourisme, le renforcement de la garantie de la sécurité en faveur des touristes, afin de devenir une destination touristique sûre et conviviale avec de nombreuses expériences intéressantes, a conclu Nguyen Long Bien. -VNA