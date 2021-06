Un récif corallien à Phan Rang-Thap Cham, Ninh Thuan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les eaux de Ninh Thuan ont une grande biodiversité avec des centaines d'espèces marines d'une valeur économique et de conservation.

Le développement durable, la conservation de la biodiversité et l'exploitation rationnelle des ressources marines ont été identifiés par la province de Ninh Thuan comme l'une des tâches prioritaires de sa stratégie de développement socio-économique.

Ninh Thuan a un littoral de plus de 105 km et des eaux territoriales de plus de 18.000 km². Selon les dernières études du Service provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement, dans les eaux de Ninh Thuan, les récifs coralliens et leur biodiversité sont parmi les éléments les plus importants. En effet, les scientifiques ont constaté six récifs coralliens avec une couverture moyenne d'environ 42,6%. Ces récifs coralliens abritent de nombreuses espèces. En outre, la biodiversité des eaux de Ninh Thuan se reflète également dans la présence de 538 espèces de poissons, 45 mollusques, 24 crustacés, 13 échinodermes et 22 polychètes.

Des algues recouvrent un grand récif corallien dans la commune de Phuoc Dinh, district de Thuan Nam, Ninh Thuan. Photo : VNA

Particulièrement, la zone maritime du parc national de Nui Chua - Ninh Thuan est actuellement l'une des rares zones continentales du Vietnam à accueillir chaque année des tortues marines pour y pondre.

Ces derniers temps, Ninh Thuan a coopéré avec des instituts de recherche, des universités, des organisations vietnamiennes et étrangères pour mettre en œuvre de nombreux projets et programmes d’études sur la biodiversité, développer des programmes de suivi périodique des récifs coralliens, restaurer les écosystèmes des mangroves de Nui Chua et Dam Nai.

Plantation de mangroves au parc national de Nui Chua, Ninh Thuan. Photo : VNA

Chaque année, la province prélève une partie du budget local et mobilise des fonds auprès d'entreprises pour relâcher des millions de crevettes tigrées et d'alevins dans la mer. En 2021, 700.000 crevettes ont été relâchées en mer.

Selon le président du Comité populaire provincial, Tran Quoc Nam, dans les temps à venir, sa localité continuera de chercher à attirer des fonds pour améliorer l'efficacité des réserves marines. Elle s’emploiera également à améliorer sa capacité à répondre aux affaires environnementales, parallèlement à la sensibilisation des populations des zones côtières à la conservation et au développement durable de la biodiversité marine.-VNA