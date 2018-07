Ninh Thuan, 14 juillet (VNA) - La police d'investigation de la Police de la ville de Phan Rang-Thap Cham, province de Ninh Thuan, au sud du centre a pris la décision sur la poursuite de quatre personnes pour avoir troublé l'ordre public.



Les inculpés sont Nguyen Huu Thanh, 27 ans; Nguyen Thi Luong, 47 ans; Nguyen Doan Phuoc My, 16 ans; et Truong Thanh Kiet, 16 ans ; tous résidant à Phan Rang-Thap Cham.



Nguyen Huu Thanh a été placé en détention alors que les trois autres ont été en liberté provisoire et ont été interdits de quitter leur résidence.



Selon la police d’investigation, ces personnes faisaient partie du groupe rassemblé dans la soirée du 10 juin dernier, causant des troubles à l’ordre public, l’opposition aux personnes en mission publique, le blocage de la nationale 1A pour provoquer un long embouteillage.



Bien que les organes compétents leur mobilisant à plusieurs reprises à dissimuler, ces personnes poursuivaient leurs actes extrémistes. -VNA