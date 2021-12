Hanoi (VNA) – La province de Ninh Thuân a renforcé les mesures pour conserver des espèces menacées et rares, restaurer et développer de manière durable l’écosystème de la zone de protection marine du parc national de Nui Chua.

Les élèves participant au lâcher des petites tortues dans la mer au parc national de Nui Chua. Photo : VNA

Le Comité populaire provincial a publié un plan de gestion de la zone de protection marine du parc national de Nui Chua pour la période 2021-2025, avec un budget de plus de 3,3 milliards de dongs (près de 145.000 dollars), qui se concentrera sur des activités visant à préserver les ressources naturelles et culturels - vestiges historiques, exploiter et promouvoir rationnellement la valeur de l’aire marine protégée.

La gestion de l’aire marine protégée s’effectuera sur une superficie de 7.352 ha.

Le Comité populaire provincial a demandé au Conseil de gestion du parc national de Nui Chua de renforcer la gestion et la protection de l’aire marine protégée conformément à la réglementation sur la gestion des aires marines protégées au Vietnam; de se coordonner avec les départements et secteurs concernés pour mener des recherches scientifiques, la restauration et la reproduction des espèces aquatiques et de l’écosystème marin naturel.

Les activités d’écotourisme ne devront pas nuire à l’environnement et assurer la sécurité et l’ordre dans la zone frontalière maritime.

Les ressources à protéger et à gérer comprennent les récifs coralliens et les écosystèmes d’algues et d’herbes marines. En particulier, la priorité sera donnée aux espèces menacées, précieuses et rares répertoriées dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Livre rouge du Vietnam.

Des tortues de mer dans la zone de protection marine du parc national de Nui Chua. Photo: VNA

Le parc national de Nui Chua dans la province de Ninh Thuân a été reconnu par l’UNESCO réserve mondiale de biosphère lors de la 33e session de son Conseil international de coordination du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB-ICC), tenue au Nigeria du 13 au 17 septembre 2021.

La réserve de 106.646 ha, qui englobe des zones terrestres et marines, est située à l’extrémité de la chaîne de montagnes Truong Son où le climat est rude avec un temps ensoleillé, chaud et aride avec des précipitations minimales. Y ont été recensées 1.511 espèces de flore, dont 54 répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l’UICN, 765 espèces animales notamment mammifères, oiseaux et amphibiens.

Avec une superficie marine de 7.352 ha, l’écosystème sous-marin du parc national de Nui Chua - zone centrale de la réserve de biosphère - est tout aussi riche. Il abrite 304 espèces de coraux, 188 d’algues, 147 de poissons, 115 de mollusques et 80 de crustacés.

Selon Tran Van Tiep, directeur du comité de gestion de la réserve, l’unité a coopéré avec des organisations de recherche scientifique nationales et étrangères pour étudier et évaluer le potentiel, créer des données sur les ressources marines et l’environnement comme base pour la mise en œuvre de projets de protection et de restauration des écosystèmes marins.

Le comité de gestion met en œuvre de manière synchrone des mesures pour protéger efficacement et durablement les populations de tortues marines et leurs habitats, ainsi que d’autres espèces aquatiques rares et menacées, a-t-il indiqué. – CPV/VNA