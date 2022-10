Espace dédié à l'artisanat de Ninh Thuân. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Vendredi à Hanoï, la province de Ninh Thuân (Centre) a organisé une conférence de promotion touristique et lancé l’édition 2022 de la «Journée culturelle et touristique de Ninh Thuân» dans la capitale.



Chants, danses, présentation d’instruments de musique et démonstration de savoir-faire traditionnels, exposition de spécialités culinaires et touristiques locales… La province de Ninh Thuân espère attirer l’attention des touristes, mais aussi des investisseurs et des agences de voyage à Hanoï. Pour Nguyên Duc Chi, président de l’Association des professionnels du tourisme de Ninh Thuân, c’est une véritable fête.



«Lors de cette fête, nous présentons des spécialités que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme par exemple la céramique de Bàu Truc et la brocatelle de My Nghiêp qui sont des produits de villages d’artisanat millénaires. Nous comptons également dans notre troupe d'artistes Cham qui vous inviteront à vous imprégner dans leur musique et leurs danses vivantes. Et, parmi nos nombreuses spécialités agricoles, il y a un vin qu’il vous faut absolument déguster», a-t-il déclaré.



La Journée culturelle et touristique de Ninh Thuân 2022 à Hanoï a lieu jusqu’à dimanche dans la rue Dinh Tiên Hoàng, au bord du lac Hoàn Kiêm.-VOV/VNA