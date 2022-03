La formation professionnelle est l'une des solutions pour une réduction durable de la pauvreté. Photo: VNA

Ninh Thuan (VNA) – La province de Ninh Thuan, au Centre, se concentre sur la mobilisation des moyens et ressources pour aider les pauvres à améliorer leurs conditions de vie et leurs activités de production, contribuant à réduire les écarts de développement entre ses zones.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Thuan, Nguyen Long Bien, a signé un plan concernant la mise en œuvre du programme cible national sur la réduction durable de la pauvreté d’ici 2025. Avec un budget total d’environ 730 milliards de dôngs (31 millions de dollars), le plan avance de nombreuses solutions pour une réduction rapide et durable de la pauvreté selon le seuil de pauvreté multidimensionnelle dans la province.



Parmi les objectifs : D’ici 2025, 100% des districts pauvres et des communes particulièrement défavorisées dans les zones côtières devront bénéficier de soutiens dans l’investissement dans les infrastructures socio-économiques. 80% des personnes actives issues des ménages pauvres ou proches de la pauvreté devront recevoir des soutiens pour améliorer leurs capacités dans la production agricole, sylvicole... 100% des ménages pauvres et proches de la pauvreté devront être couverts par l'assurance maladie, etc.

D’ici 2025, Ninh Thuan s'efforce de maintenir une réduction de 1,5 à 2% par an du taux de ménages pauvres selon le seuil de pauvreté multidimensionnelle, et de plus de 3%/an, du taux de ménages pauvres au sein des minorités ethniques.

Elevage de boeufs pour réduire la pauvreté dans le district montagneux de Bac Ai, province de Ninh Thuan. Photo: VNA

Pour atteindre les objectifs fixés, la province se concentre sur la mise en œuvre de sept projets sur le soutien au développement des infrastructures socio-économiques dans les districts pauvres et les communes particulièrement défavorisées dans les zones côtières ; la diversification des moyens de subsistance, le développement des modèles de réduction de la pauvreté ; le développement de la production et l’amélioration de la nutrition ; la formation professionnelle et le développement des emplois durables ; l’aide au logement des ménages pauvres et proches de la pauvreté dans les districts pauvres ; l’amélioration des capacités des cadres chargés de la réduction de la pauvreté.

Actuellement, la province de Ninh Thuan compte 14 208 ménages pauvres, soit 7,82% du total des ménages de la province, outre 12 887 ménages proches de la pauvreté, soit 7,09%. -VNA