Ninh Thuân (VNA) - La province de Ninh Thuân (Centre) a publié une stratégie de développement agricole et rural durable dans la localité pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Ninh Thuân œuvre pour le développement agricole et rural durable. Photo : VNA

Dans le cadre de ce plan, elle s’efforcera de tripler le revenu par habitant d’ici 2030 par rapport à 2020 et de réduire le taux de pauvreté multidimensionnelle des ménages dans les zones rurales d’au moins 1,5% par an, et le taux de travailleurs agricoles par rapport à la main-d’œuvre totale à moins de 20%, d’augmenter le taux de travailleurs agricoles formés à 80% d’ici 2030.

Ninh Thuân vise à ce qu’au moins cinq districts soient reconnus comme néoruraux d’ici 2030, dont au moins deux répondent à tous les critères de nouvelle ruralité avancée.

La localité se concentrera sur le développement de l’agriculture verte et l’adaptation au changement climatique, et s’efforcera d’augmenter son taux de couverture forestière à 49%.

D’ici 2050, Ninh Thuân deviendra un centre de l’agriculture de haute technologie associé à des produits agricoles modernes et respectueux de l’environnement.

Ninh Thuân vise la production agricole high-tech. Photo : VNA

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Lê Huyên, le plan vise à développer une économie agricole et rurale durable afin de créer une valeur ajoutée optimale associée au développement du commerce, des services, du tourisme et de l’agriculture, promouvant ainsi le développement vigoureux, compétitif et durable de l’économie rurale.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités locales se sont concentrées sur la rénovation de la structure de la production agricole en fonction des atouts locaux et des exigences du marché, la diversification des produits agricoles, le développement des zones de production concentrées à grande échelle, et le renforcement de la digitalisation des exploitations agricoles.

Ninh Thuân a également renforcé l’application de la technologie numérique dans la gestion des produits et des activités commerciales afin de promouvoir largement la marque des produits OCOP (À chaque commune son produit) pour l’exportation.

Une attention a également été accordée à la mobilisation de ressources pour les mouvements et programmes de développement économique agricole et rural, contribuant à l’amélioration du niveau de vie de la population locale et à la promotion du développement socioéconomique, en particulier dans les zones rurales, montagneuses et peuplées de minorités ethniques.

Fin 2021, Ninh Thuân comptait 29 communes répondant aux critères de nouvelle ruralité, dont six aux critères de nouvelle ruralité avancée. Ninh Phuoc et Ninh Hai ont été reconnus comme des districts néo-ruraux. – VNA