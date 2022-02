Baie de Vinh Huy. Photo: Vietnam+



Ninh Thuân (VNA) – La province de Ninh Thuân (Centre) vise à accueillir respectivement 3,5 millions de visiteurs, dont 455.000 étrangers en 2025 et 6 millions de visiteurs, dont 900.000 étrangers en 2030, selon le projet de développement touristique pour la période 2021-2025 et vision en 2030, approuvé par son Comité populaire provincial.

Les recettes totales du secteur atteindront 2.900 milliards de dôngs (plus de 120 millions de dollars) en 2025 et 5.900 milliards de dôngs (plus de 250 millions de dollars) en 2030, faisant ainsi de ce secteur un véritable fer de lance du secteur économique avec une contribution d'environ 15% du PIB régional.

La province de Ninh Thuân se concentrera sur le développement du marché du tourisme intérieur, la restauration des marchés touristiques internationaux traditionnels comme Russie et Europe de l'Est pour augmenter le nombre de visiteurs et les revenus ; ciblera la clientèle haut de gamme des marchés existants et développera de nouveaux marchés touristiques en Asie du Sud-Est, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord..., et aussi diversifiera ses produits touristiques.

La province de Ninh Thuân présente son projet de développement touristique. Photo: VNA



La province a également proposé quatre principaux groupes de solutions à mettre en œuvre, tels que promotion de la demande touristique, rétablissement du nombre de visiteurs et des revenus ; développement des ressources humaines; mobilisation des sources de capitaux pour investir dans des projets touristiques.

Le projet de développement touristique pour la période 2021-2025 et vision en 2030 nécessitera plus de 75.538 milliards de dôngs (plus de 3 milliards de dollars). -VNA