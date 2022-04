De nombreux projets touristiques ont attiré les investisseurs étrangers. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - Après 30 ans de rétablissement de Ninh Thuân, une province considérée à l’époque comme pauvre, son économie a connu une croissance fulgurante, surtout ces 10 dernières années.

Lorsqu'elle a été nouvellement rétablie, l'appareil organisationnel et le contingent de cadres de niveau provincial n'étaient pas synchronisés, insuffisants et faiblement formés. L'économie de la province partait de très bas, avec de grandes inégalités entre plaines et zones montagneuses et entre productions agricoles et industrielles.



Pourtant, avec enthousiasme, responsabilité et créativité, la province a exploité efficacement ses potentiels et mis en valeur ses avantages pour renouveler son image.



Trân Quôc Nam, président du Comité populaire de province de Ninh Thuân : "Nous avons veillé à soutenir l'investissement dans les infrastructures, en particulier via des mécanismes et des politiques spécifiques. Le processus d'industrialisation et de modernisation du pays a apporté de nombreuses opportunités pour le développement de Ninh Thuân".



En fait, suite aux VIIe Congrès, VIIIe Congrès (1992-1995) et XIVe Congrès (2020 - 2025), pour chaque période, le Comité provincial du Parti a émis de nombreuses résolutions thématiques avec des décisions majeures et appropriées. M. Quôc Nam a déclaré : "Nous avons agi avec un haut sens élevé des responsabilités".



Pendant trois années consécutives, de 2019 à 2021, Ninh Thuân a été dans le groupe des cinq provinces ayant la plus forte croissance du PIBR du pays.



La structure économique a évolué dans la bonne direction. Les recettes budgétaires ont augmenté fortement, jusqu'à 130 fois, passant de 33,3 milliards de dôngs (en 1992) à 4.343 milliards de dôngs (en 2020).



Le revenu par habitant a augmenté rapidement, passant de 1,37 million de dôngs (en 1992) à 68,4 millions de dôngs (en 2020), soit une augmentation de 49,9 fois.



L'investissement social total est passé de 67,8 milliards de dôngs (en 1992) à 29.920 milliards de dôngs (en 2020), soit une augmentation de 441 fois.



Le visage de la province a changé rapidement aussi bien dans les zones urbaines que rurales, en particulier dans l'économie maritime et les énergies renouvelables.



Des programmes et plans d’actions efficaces



Pour atteindre ces résultats, la province de Ninh Thuân s’est améliorée dans tous les domaines, avec des plans et programmes d’actions concrets et efficaces.

Premièrement, la province a déterminé que le plan de développement socio-économique devait avoir une vision, une stratégie à long terme, une approche et une nouvelle façon de penser, avec le slogan : "Ninh Thuân sera la destination nationale du futur".



Ninh Thuân était la première province du pays à être autorisée en 2011 par le Premier ministre à embaucher des consultants étrangers, que sont le Corporation Monitor des États-Unis et Arup du Royaume-Uni, pour élaborer son plan de développement socio-économique jusqu'en 2020 et vision 2030.



Deuxièmement, la province s’est concentrée sur le développement des énergies renouvelables, avec l'accent mis sur le développement de projets éoliens et solaires.



Troisièmement, les infrastructures de transport et d'irrigation ont été financées et synchronisées à haut niveau.



Vers le développement durable



Dans la Résolution N°115/NQ-CP du 31 août 2018, les autorités provinciales ont décidé d’attirer des ressources d'investissement pour faire de Ninh Thuân un centre des énergies renouvelables du pays.

En 2021, la province comptait 49 projets d'énergies renouvelables d'une capacité totale de 3.055,6 MW connectés au réseau national, générant une production de 6.408 millions de Kwh, créant une valeur ajoutée de 3.614 milliards, soit une augmentation de 59,8%, contribuant à la croissance de 6,84% du PIBR provincial.



Dans le contexte de situation sanitaire compliquée, Ninh Thuân a proposé un certain nombre de solutions pour la croissance durable : créer un changement fort de direction et d'administration, en donnant la priorité au service aux personnes et aux entreprise ; continuer à réformer les procédures administratives ; améliorer l'environnement des investissements et renforcer la compétitivité de la province ; développer l'éducation et la formation en particulier des ressources humaines de haute qualité pour les secteurs économiques clés; créer des emplois et promouvoir une réduction durable de la pauvreté.-CVN/VNA