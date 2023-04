Conférence de promotion du tourisme des quatre provinces de Ninh Binh (Nord), Thanh Hoa, Nghê An et Ha Tinh (Centre). Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - "Un voyage - quatre localités - de nombreuses expériences" est le message que les quatre provinces de Ninh Binh (Nord), Thanh Hoa, Nghê An et Ha Tinh (Centre) veulent transmettre aux visiteurs.



Une conférence de promotion du tourisme de ces quatre provinces s’est tenue jeudi 15 avril à Hanoï. C'était une occasion pour ces localités de présenter et de promouvoir leurs destinations, leurs nouveaux produits et services touristiques, leurs événements touristiques remarquables en 2023 pour attirer les touristes, vietnamiens comme étrangers, a déclaré Nguyên Trung Khanh, chef de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).



Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An et Ha Tinh possèdent des ressources naturelles riches et diversifiées, et convergent tous les types de tourisme, grâce à leurs nombreux sites historiques et culturels précieux, à leurs beaux paysages naturels, et sont des destinations sûres, attrayantes pour les touristes. -VNA