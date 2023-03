Hanoï (VNA) - Avec près de 2.000 vestiges historiques et culturels et une cinquantaine de destinations touristiques, la province de Ninh Binh compte devenir une destination écologique, culturelle et spirituelle. Elle souhaite se connecter avec des agences de voyages en Belgique pour promouvoir le tourisme sur ce marché.

Vue générale de la table ronde. Photo : VNA

Telles sont les propos de Bùi Van Manh, directeur du Service provincial du tourisme de Ninh Binh, lors d’une table ronde tenue le 10 mars à Bruxelles consacrée à la coopération en matière de développement durable du tourisme entre la province de Ninh Binh et des partenaires du tourisme belge.

Participaient au séminaire, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, chargé du Grand-Duché de Luxembourg, chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyên Van Thao ; la délégation de la province de Ninh Binh conduite par le vice-président du Comité populaire provincial Trân Song Tung, des représentants de l'Alliance Belgique-Vietnam (BVA) et de la Société belge spécialisée dans l’organisation d'expositions et d'événements (Fisa).

Belinda Serkeyn, représentante de la société Fisa, a exprimé son impression du potentiel touristique de Ninh Binh. Fisa est une entreprise spécialisée dans l'organisation de salons importants en Belgique, dont le Salon de vacances de Bruxelles, l'événement annuel le plus attendu de l'industrie sans fumée de Belgique qui a généralement lieu en février de chaque année. L'édition 2023 a attiré 650 entreprises participantes de plus de 60 pays et territoires. Selon Mme Belinda, le Salon de vacances de Bruxelles, bien que de petite envergure, a des effets positifs, surtout, après trois ans bouleversés par la crise sanitaire.

Pour sa part, le vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Binh, Trân Song Tùng, a souligné que la vision 2021-2030, et à l'horizon 2045, a déterminé de développer le tourisme en un secteur économique de pointe tout en assurant l'harmonie entre le développement économique et la conservation et la valorisation du patrimoine historique. La Belgique est un pays européen ayant des expériences dans la gestion du tourisme ainsi que des atouts dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles. Cela servira la base pour que la partie vietnamienne apprenne à promouvoir le tourisme et à préserver le patrimoine.

Présentation du clip portant sur le potentiel du tourisme de Ninh Binh. Photo : VNA

Selon l'ambassadeur Nguyên Van Thao, la Belgique et le Vietnam ont de nombreuses similitudes culturelles. Les Belges aiment la culture et explorent de nouvelles terres, riches en traditions culturelles et en sites pittoresques comme Ninh Binh. Promouvoir le tourisme au Vietnam en général et à Ninh Binh en particulier est un moyen d'attirer les touristes européens au Vietnam.

Au nom de l'Alliance Belgique-Vietnam, le secrétaire général Duong Minh Tri a affirmé qu'il agirait comme un pont pour que Ninh Binh se connecte avec des partenaires touristiques belges afin de promouvoir fortement une destination impressionnante pour les touristes belges.

Afin que Ninh Binh soit largement présentée à son potentiel touristique sur le marché européen, Trân Ngoc Quân, conseiller commercial du Vietnam en Belgique et dans l'Union europénne (EU), a suggéré que Ninh Binh se concentre sur des produits touristiques spécifiques. La promotion touristique la plus efficace passe par la gastronomie et la culture.

Selon le vice-président de Ninh Binh,Trân Song Tùng, la province discutera avec un certain nombre de localités telles que Hanoi, Quang Ninh et Hô Chi Minh-Ville pour participer à la promotion au Salon de vacances e Bruxelles 2024.

La province de Ninh Binh, à seulement 2 heures de route de la capitale Hanoi, était autrefois la capitale du pays Dai Cô Viêt associé à 3 dynasties (de 968 à 1010). Ninh Binh est une terre avec une longue tradition historique et culturelle, avec des reliques historiques et culturelles denses. En particulier, le complexe paysager pittoresque de Tràng An est le premier patrimoine culturel et naturel mixte d'Asie du Sud-Est reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2014.

Elle a été nommée en février dernier l'une des 10 destinations les plus conviviales du monde, selon les Traveller Review Awards 2023 de Booking.com. - VNA