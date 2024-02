Ninh Binh (VNA) – Ces dernières années, la province de Ninh Binh (Nord) a accordé une attention particulière à la création d’une marque de destination pour accroître son attractivité et sa compétitivité, devenant progressivement un point lumineux sur la carte touristique et de plus en plus attractive pour les touristes nationaux et internationaux.

Une vision du complexe paysager de Tràng An, dans la province septentrionale de Ninh Binh. Photo : VNA



Ninh Binh est devenue un grand centre touristique du Nord, une province parmi les groupes des 15 grandes destinations et des 10 provinces ayant le plus grand nombre de visiteurs du pays, et est appréciée par de nombreux touristes étrangers comme une destination attrayante.

Selon les experts, la compétitivité actuelle entre les destinations touristiques ne réside pas dans le prix mais dans la qualité des services et des produits touristiques. Les localités doivent ainsi avoir des politiques pour soutenir les entreprises touristiques pour investir dans le développement de nouveaux produits touristiques, la modernisation des installations techniques, la qualité des services touristiques et la formation des ressources humaines touristiques après deux années gravement touchées par l’épidémie. C’est pour cela que les destinations touristiques de Ninh Binh se concentrent toujours sur l’investissement, l’innovation de produits et le service client pour répondre aux besoins des touristes.

La directrice générale adjointe du site touristique de la cave de Hang Mua de Ninh Binh, Dô Thi Thu Ly, a déclaré : « Pour notre site touristique, nos premières priorités sont de renouveler le paysage, le style de service et la qualité du service pour les clients. Nous voulons également que les visiteurs puissent ressentir la beauté du paysage et l’hospitalité des gens de Ninh Binh en général et du site touristique de la cave de Hang Mua en particulier, afin qu’ils y reviennent plusieurs fois ».

Vue aérienne de la cave Mua. Photo: hanoitimes.vn



L’année 2023 est considérée comme une année de forte transformation, apportant de nombreux bons résultats pour le secteur touristique du pays en général et de la province de Ninh Binh en particulier. Jusqu’à la fin de novembre, Ninh Binh a accueilli plus de 6,8 millions de visiteurs.

La zone écotouristique de Thung Nham a également contribué de manière significative au paysage économique du tourisme de la province de Ninh Binh. Au lieu de vendre des produits traditionnels comme la vente des billets touristiques, des services d’hébergement et des services culinaires comme avant, le comité de gestion de la zone écotouristique de Thung Nham a proposé des produits diversifiés pour les rendre plus commodes pour les visiteurs lors de leur choix et de décision d’achat. Les services sont mis en œuvre de manière dans la zone touristique, en proposant des bons, des circuits d’un ou deux jours ou des séjours de longue durée pour les touristes.



Selon la cheffe du service de ventes de la zone d’écotourisme de Thung Nham, Trân Thi Thanh Lan, la satisfaction des visiteurs est le premier critère d’accueil et de service des touristes dans cette zone touristique.

« Nous avons élaboré un ensemble de normes pour accueillir et servir les touristes, dont la satisfaction du client est considérée comme mesure standard de la valeur pour servir les touristes. Tous les visiteurs venant dans la zone écotouristique de Thung Nham sont invités à donner leur avis sur papier placé dans la chambre d’hébergement, sur la table à manger et dans les locaux du complexe. Nous utilisons aussi le code QR afin que les clients puissent évaluer et donner leur avis après avoir fini nos services. Nous continuerons à améliorer la qualité du service pour répondre de plus en plus à la satisfaction des clients », a-t-elle déclaré.

Dans la zone d’écotourisme de Thung Nham. Photo: baodantoc.vn

Michael Lisa, touriste américain à la cave de Hang Mua de Ninh Binh a confié : « Je trouve que les Vietnamiens sont très sympathiques et cette zone touristique est vraiment excellente. Le paysage de la montagne est vraiment magnifique. Cet endroit est incroyable. Je ne suis ici que depuis environ une journée et je reviendrai parce que le Vietnam est vraiment merveilleux ».

Consciente du potentiel et des atouts du tourisme, la province de Ninh Binh a promulgué de nombreuses lignes directrices et mécanismes politiques, créant un environnement juridique pour l’investissement ainsi que pour le développement de la marque touristique. En particulier, Ninh Binh détermine des stratégiques visant à développer le tourisme en profondeur vers 2045.



Le directeur du Centre d’information sur la promotion du tourisme de la province de Ninh Binh, Nguyên Van Minh, a déclaré : « En attirant les investissements, la province prête toujours attention et crée des conditions pour les grandes entreprises et les entreprises ayant un potentiel d’investissement dans la province, contribuant ainsi au développement du tourisme dans la province.

Alors que le complexe paysager de Tràng An est sur le point de célébrer ses 10 ans de reconnaissance par l’UNESCO, Ninh Binh révèle de plus en plus son attrait pour les touristes nationaux et internationaux. La valeur culturelle, la beauté esthétique, la géologie et la géomorphologie de ce lieu sont le résultat d’un double processus de conservation et de valorisation patrimoniale engagé par des générations des habitants de l’ancienne capitale de Hoa Lu. Cette beauté perdurera et captivera les touristes nationaux et étrangers lorsqu’ils mettront les pieds dans cette terre amicale et hospitalière de Ninh Binh. – NDEL/VNA