Hanoi (VNA) - Ninh Binh figure dans la liste des 12 destinations en Asie grâce au blockbuster Kong: Skull Island.

La zone humide de Van Long est l'une des lieux de Ninh Binh où des scènes du film ont été tournées. Photo: Shutterstock

Le magazine de voyage américain Travel Leisure a listé 12 destinations en Asie qui sont apparues dans les blockbusters et des films classiques, mettant en valeur la beauté, l'histoire et la culture de l'Asie de l'Est.Ninh Binh est le représentant du Vietnam sur la liste grâce au blockbuster de 190 millions de dollars Kong: Skull Island, tourné en partie dans ce lieu.Avec d'autres sites du Vietnam tels que la baie d'Ha Long (Quang Ninh) et la grotte Chuot (Quang Binh), Ninh Binh est apparu dans le film avec Trang An, la zone humide de Van Long et Tam Coc. Le magazine américain a surnommé Ninh Binh "baie d'Halong sur terre" en raison de ses paysages de pics karstiques, bien moins connus des touristes étrangers que la célèbre baie. Travel Leisure a également loué ses nombreux temples bouddhistes au style unique.- CPV/VNA