Ninh Binh (VNA) – Un séminaire sur les résultats des consultations sur la création d’un modèle 3D du Parc national de Cuc Phuong, province septentrionale de Ninh Binh, s'est tenu mardi 5 juillet. Cet événement a été organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le comité de gestion de ce parc national.

À l'intérieur du musée de Cuc Phuong, province de Ninh Binh (Nord). Photo: CVN





La création d’un modèle 3D vise à sensibiliser les gens sur les potentiels de développement de produits touristiques dans et autour du Parc national de Cuc Phuong, incitant la communauté locale à participer à la création de nouveaux produits touristiques, a informé son directeur adjoint Dô Quang Lâp.



Le processus de création du modèle 3D de mai à juillet a vu la participation et l’assistance d’enseignants et élèves du lycée Nho Quan B, district de Nho Quan, province de Ninh Binh, de représentants de 18 villages dans la zone centrale et la zone de tampon du Parc national de Cuc Phuong relevant de 15 communes des trois provinces de Hoà Binh, Ninh Binh et Thanh Hoa.



Un fois remis au Parc national de Cuc Phuong, le modèle 3D sera mis à jour en permanence avec la participation des parties prenantes et le soutien des technologies numériques et internet, contribuant à faire de ce parc une destination touristique durable.

Créé en 1962, ce parc s’étend sur plus 22.400 ha et abrite bon nombre d’espèces végétales (environ 2.200) et animales (une centaine d’espèces de reptiles et d’amphibiens, 135 mammifères, plus de 300 d’oiseaux... – CVN/VNA