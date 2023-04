Des délégués au séminaire. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) – Un séminaire sur la protection des ours et le développement du tourisme durable dans la province septentrionale de Ninh Ninh a eu lieu mercredi 12 avril dans la commune de Ky Phu, district de Nho Quan.

Organisé par Bear sanctuary Ninh Binh, centre de protection d’ours fondé par Four Paws Viet, l’événement a réuni des représentants de l’Association du tourisme de la province de Ninh Binh, d’agences de voyage, de comité de gestion des zones touristiques, et d’établissements d’hébergement dans et hors de la province.

Lors du séminaire, Mme Ngo Thi Mai Huong, directrice du Centre de sauvegarde des animaux sauvages Four Paws Viet, a exprimé sa volonté de partager, de connecter et de construire conjointement des produits touristiques durables, contribuant à créer une image particulière du tourisme de Ninh Binh auprès des touristes.

Elle a indiqué que Bear sanctuary Ninh Binh abritait 47 ours qui avaient été gardés en captivité pour leur bile ou sauvés des trafics illégaux d’espèces sauvages au Vietnam. En 2022, cet établissement a accueilli plus de 10.000 visiteurs et a été bien apprécié, notamment par des visiteurs internationaux, des écoles et des familles. Les activités éducatives de sensibilisation à la conservation et au bien-être animal sont des expériences particulières lors de la visite de l'établissement.

Photo: VNA



Les participants ont discuté des produits touristiques, des programmes éducatifs en cours ainsi que les possibilités de coopération pour développer le tourisme dans le centre de protection d’ours Bear sanctuary Ninh Binh.

En 2019, l’organisation internationale Four Paws a inauguré le centre de protection d’ours Bear sanctuary Ninh Binh dans la commune de Ky Phu, district de Nho Quan, province de Ninh Binh. Après la deuxième phase en fin 2023, le centre couvrira une superficie totale de 10 hectares, capable d’accueillir une centaine d’individus. Cet établissement est considéré comme une destination attractive, dont la construction répond à l'orientation vers un tourisme durable et la protection de la faune au Vietnam. - VNA