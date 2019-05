Plage de Nha Trang, province centrale de Khanh Hoà.

Khanh Hoà (VNA) - Le Festival maritime de Nha Trang est un événement bisannuel permettant la promotion touristique de la province centrale de Khanh Hoà.



Cette année, le 9e Festival maritime de Nha Trang sur le thème "Nha Trang - couleurs de la mer" se déroulera du 10 au 13 mai en écho à l’Année touristique nationale attendue dans la province de Khanh Hoà.



En ce qui concerne les préparatifs, en avril, le Service provincial du tourisme a contrôlé la qualité des services des hôtels dans la ville de Nha Trang. En outre, cet organisme a également déployé des contrôles de surveillance concernant la sécurité sanitaire des aliments ainsi que la prévention contre les incendies dans les célèbres sites touristiques locaux tels que Hon Chông, la tour Ponagar et la pagode Phât Trang, notamment.



Particulièrement, d’après Nguyên Thi Lê Thanh, directrice adjointe dudit service, un code de conduite en anglais, chinois, coréen et russe a été promulgué courant avril. Ce dernier est un ensemble de règles de comportement à respecter visant à conserver les valeurs traditionnelles et les coutumes du pays en général et de la province de Khanh Hoà en particulier. Elles s’appliquent aux touristes vietnamiens et étrangers, mais aussi à l’ensemble des acteurs du tourisme et des habitants locaux.



Élaborer un label touristique



Selon Nguyên Dac Tài, vice-président du Comité populaire provincial, le Festival maritime de Nha Trang est l’un des événements culturels les plus importants de l’Année touristique nationale et représente un label local. Il est organisé tous les deux ans depuis 2003 afin de promouvoir les valeurs et identités culturelles et locales; la baie de Nha Trang, l'une des plus belles du monde; ainsi que les potentiels maritimes et insulaires du Vietnam.



Seront organisés à cette occasion d’autres activités comme une exposition des beaux-arts, un concours de peintures pour enfants, des manifestations artistiques de rue, des tournois de volleyball et de football de plage ainsi que des séminaires, entre autres.



Khanh Hoà est la province hôte de l’Année nationale du tourisme 2019. La cérémonie d’ouverture de cet événement coïncide avec celle du 9e Festival maritime de Nha Trang, qui s'ouvrira dans la soirée du 10 mai sur la Place du 2 avril de la ville.



Khanh Hoà est une province située au Centre méridional réputée pour sa baie de Nha Trang. Celle-ci figure sur la liste des 30 plus belles baies du monde et réunit suffisamment de conditions pour être considérée comme centre du tourisme maritime et insulaire national. Ces dernières années, le secteur touristique de la province a connu un bel essor et a maintenu une croissance élevée, permettant à Khanh Hoà de devenir une destination touristique attrayante et de contribuer notablement à l’essor du tourisme national.



L’année dernière, la province a accueilli 6,3 millions de touristes dont 2,7 millions d’étrangers et réalisé plus de 20.520 milliards de dôngs de recettes touristiques. Elle fixe l’objectif d’attirer cette année plus de 6,8 millions de touristes (+7% sur un an), dont 3,3 millions d’étrangers, et de réaliser un chiffre d’affaires de 22.500 milliards de dôngs. -CVN/VNA