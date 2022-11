Nguyen Xuan Thang (droite) et Marcello de Moura Estevão Filho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central, directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, a reçu le 4 novembre à Hanoï Marcello de Moura Estevão Filho, directeur du pôle mondial d'expertise en macroéconomie, commerce et investissement (MTI) du Groupe de la Banque mondiale (BM).



Lors de la rencontre, Nguyen Xuan Thang a déclaré que la politique du Vietnam était de bien résoudre les problèmes immédiats afin de créer une prémisse pour résoudre les problèmes à long terme. À chaque étape et politique, le Vietnam se fixe toujours pour objectif de garantir la sécurité, la sûreté et la santé de sa population, a-t-il souligné.



De son côté, Marcello de Moura Estevão Filho a souligné que le Vietnam avait besoin de solutions qui profitaient à court, moyen et long termes pour un meilleur développement économique. Selon lui, pour l'élaboration du rapport Vietnam 2045, la Banque mondiale est disposée à coopérer avec le Vietnam dans l’élaboration du rapport et s'efforcera de trouver les ressources nécessaires pour mener à bien cette étude dans les temps à venir… -VNA