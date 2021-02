Nguyên Quôc Thu Trâm et des enfants ayant un handicap. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Située dans l’arrondissement de Hai Châu, à Da Nang (Centre), l’école maternelle Binh Minh propose un cursus spécial pour les enfants handicapés. Sa directrice Nguyên Quôc Thu Trâm est à l’initiative de nombreuses activités pour faciliter leur apprentissage.

À la fois directrice et enseignante, Nguyên Quôc Thu Trâm comprend parfaitement les difficultés des petits handicapés. Les jouets stimulant l’éveil des enfants ayant un handicap étant rares au Vietnam, Trâm a décidé d’inventer ses propres supports ludiques. Elle a choisi le bambou, une matière peu chère et écologique pour fabriquer des bateaux, des boîtes à crayons et pleins d’autres jouets. Pour sensibiliser ses élèves à la nécessité de protéger l’environnement, Trâm a parfois recyclé des déchets électroniques ou des matériels usés. Lors du Concours d’inventions techniques en 2016, son initiative a reçu le premier prix à Da Nang et un prix d’encouragement au niveau national.

Pour renforcer la confiance et l’autonomie des petits, Trâm encourage les institutrices à développer des méthodes d’éducation plus vivantes et adaptées à chaque tranche d’âge.

«Nous proposons des cours individuels adaptés aux besoins de chaque élève handicapé. Nous appliquons des méthodes nouvelles pour aider les petits à développer des compétences qui leur seront nécessaires au quotidien. Pour favoriser l’inclusion des enfants handicapés dans la classe, nous demandons aux institutrices d’utiliser des techniques généralement réservées aux seuls handicapés», dit-elle.

Timides et passifs, les enfants handicapés ou autistes préfèrent rester dans leur petit coin plutôt que de courir ou de communiquer avec les autres. Les institutrices doivent donc trouver des solutions pour les inciter à bouger, à créer et à sortir petit à petit de leur coquille.

«Guider les enfants infirmes, ce n’est pas une mince affaire. Il faut avoir beaucoup d’amour et de patience. Afin d’améliorer nos compétences professionnelles, Trâm nous propose régulièrement de participer aux ateliers de formation spécialisée dans l’insertion des petits handicapés», explique Lê Phan Quynh Chi, une institutrice.

«Mon fils a cinq ans et il a des difficultés de langage. J’ai donc décidé de l’inscrire à l’école maternelle Binh Minh pour qu’il soit bien encadré. Les enseignantes ici sont toutes très impliquées et gentilles. Mon fils est aujourd’hui entre de bonnes mains», indique Hoàng Thanh Hà, une parente.

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, des directeurs d’école et enseignants des soixante-trois provinces et grandes villes du pays se sont rendus à l’école maternelle Binh Minh pour observer ses nouvelles techniques d’apprentissage. Nguyên Quôc Thu Trâm a été désignée figure exemplaire des mouvements d’émulation patriotique de Da Nang de 2015 à 2020.-VOV/VNA