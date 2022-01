Le secrétaire général Nguyen Phu Trong (debout) lors de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 13 janvier, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a rencontré des délégués participant au 6e Congrès national de l'Association des personnes âgées du Vietnam.



A cette occasion, le leader du Parti a demandé à l’Association des personnes âgées de poursuivre ses efforts pour que les personnes âgées vivent une vie heureuse et en bonne santé dans la famille et la société. Il a par ailleurs indiqué que le 6e Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam devait concrétiser les contenus de la Résolution du 13e Congrès national du Parti portant sur les personnes âgées.



Le Secrétaire général a souligné que l'Association devrait fortement promouvoir le rôle et la participation des personnes âgées à l’édification du Parti, à la lutte contre la corruption et la négativité, à la garantie de la sécurité politique et de l'ordre social. Il lui a également suggéré de collaborer étroitement avec le Front de la Patrie du Vietnam et d’autres organes dans l’application et la supervision de l’application de la Loi sur les personnes âgées, du Programme d'action national sur les personnes âgées, ainsi que des politiques en leur faveur.



Lors de la rencontre, la présidente de l’Association des personnes âgées du Vietnam, Pham Thi Hai Chuyen, a remercié le Parti et l’Etat pour leur grande attention aux personnes âgées. Selon elle, son Association compte actuellement plus de 9,7 millions de membres et 100 % des communes, quartiers et bourgs ont des antennes de l’Association avec des activités régulières.-VNA