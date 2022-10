Le professeur-écrivain Nguyên Ngoc Ky. Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - Le professeur-écrivain Nguyên Ngoc Ky est l’idole de plusieurs générations d’élèves vietnamiens. Handicapé, il a appris à écrire avec les pieds et réalisé son rêve de devenir enseignant. Son courage et sa persévérance sont racontés dans les manuels pour inspirer les jeunes.



Tous les écoliers vietnamiens connaissent par cœur le parcours pour apprendre à écrire avec les pieds de Nguyên Ngoc Ky. Pour eux, c’est le symbole de la persévérance, de la détermination et du courage.



Né en 1947 et originaire de la province de Nam Dinh, à l’âge de 4 ans, Nguyên Ngoc Ky a souffert d’une paralysie au niveau des membres supérieurs. Quelques années plus tard, désireux d’aller à l’école comme ses amis, le petit Ky a décidé d’apprendre à écrire avec les pieds. Il a pris un morceau de brique entre ses orteils pour tracer les lettres sur le sol. Il lui fallait des centaines d’essais pour écrire une jolie lettre ou pour faire un cercle parfait en géométrie, comme les autres.



Mais ses efforts ont été récompensés. Ky est devenu capable de manier ses orteils comme il le voulait et de figurer parmi les meilleurs élèves en mathématiques des provinces du Nord. Il a été honoré par le Président Hô Chi Minh qui lui a offert sa médaille. Il a aussi été le tout premier étudiant du Département des Lettres de l’Université de Hanoï à avoir une œuvre publiée, dès sa sortie de l’école, avant de devenir enseignant.



Nguyên Ngoc Ky est l’auteur d’une trentaine de titres littéraires de différents genres. Parmi les plus célèbres, on peut retenir les mémoires «Je vais à l’école», «Je vais à l’université», «J’enseigne» ou encore «Mon enthousiasme». Ces ouvrages ont donné l’envie à Nguyên Thi Hông Gâm, enseignante au collège An Nhon, à Hô Chi Minh-Ville, de devenir professeur.



«Les livres de Nguyên Ngoc Ky regorgent de philosophies et d’énergies positives. Ils m’ont donné beaucoup de courage pour surmonter les difficultés dans la vie et continuer d’enseigner à mes chers élèves», nous confie-t-elle.



En 1992, Nguyên Ngoc Ky a été honoré «Enseignant émérite». L’année suivante, il a déménagé à Hô Chi Minh-Ville pour travailler au bureau Éducation et Formation de l’arrondissement de Gò Vâp. En 2005, Guinness Vietnam l’a honoré en tant que «Premier enseignant vietnamien à écrire avec les pieds.»



À la retraite, malgré une santé déclinante, Nguyên Ngoc Ky continuait de se consacrer à l’éducation. Il dispensait des conseils psychologiques aux étudiants via le centre d’appel 1088.



«Nguyên Ngoc Ky a surmonté l’adversité pour réussir. Il incite les autres à faire de même et à croire que rien n’est impossible. Il force l’admiration de tout le monde par sa passion pour les études», indique Huynh Thanh Phu, directeur du lycée Nguyên Du, dans le premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



Après 29 ans de lutte contre des insuffisances rénales, fin septembre 2022, Nguyên Ngoc Ky a rendu son dernier souffle à son domicile à l’âge de 75 ans.-VOV/VNA