L'œuvre gagnante de Nguyen Manh Tien.



Hanoï (VNA) – Le sous-colonel et peintre Nguyen Manh Tien a remporté le premier prix du concours de création de logo symbolisant la coopération d’amitié entre le Vietnam et la République de Corée au cours des 30 dernières années et leurs relations tournées vers l'avenir.

Ce concours a été organisé par l'ambassade du Vietnam en République de Corée et l'ambassade de République de Corée au Vietnam pour marquer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2022.

Lancé en octobre et novembre 2021, le concours a reçu 775 œuvres des auteurs de nationalité sud-coréenne et vietnamienne. L'oeuvre de Ngo Quang Trung à Ho Chi Minh-Ville a gagné le prix spécial.

L'œuvre gagnante de Nguyen Manh Tien deviendra ainsi le logo officiel des deux ambassades en 2022. -VNA