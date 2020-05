L'aéroport de Vinh, dans la province de Nghe An . Photo: nhadautu

Nghe An (VNA) - La province centrale de Nghe An s’efforce d’attirer efficacement des projets d’investissement, augmentant ainsi la collecte budgétaire, créant l’emploi et améliorant le revenu des travailleurs.

Depuis le début de cette année, la province a remis la licence d’investissement à 19 nouveaux projets d'un capital total de plus de 1.675 milliards de dongs, soit 69,5 millions de dollars, dont 18 projets nationaux d'une valeur de 1.491 milliards de dongs et un projet d’investissement étranger évalué à 8 millions de dollars.

Quatre projets d'une valeur de plus de 208 milliards dollars concernent l'industrie et la construction, 13 autres cumulant plus de 1.203 milliards de dongs dans le domaine des services et deux autres pour près de 264 milliards de dongs dans le secteur de l'agriculture.

La province cherche également à trouver des mesures pour améliorer l'efficacité des projets d’investissement et à accélérer leur progression.

Le comité de gestion de la zone économique de Dong Nam travaille avec les services, secteurs et les localités pour offrir des conseils aux autorités provinciales sur les politiques foncières qui apportent le plus d'avantages aux investisseurs. -VNA