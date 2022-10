Photo d'illustration: baodautu

Hanoï (VNA) - Selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, ces 3 premiers trimestres, plus de 50.500 entreprises ont repris leurs activités, soit une progression de 56,1% en glissement annuel.



Le nombre d'entreprises ayant achevé les procédures de mise en faillite et/ou ayant cessé temporairement leurs activités a augmenté de 24,8%, avec près de 112.700 entreprises. En moyenne, chaque mois, environ 12.500 entreprises se sont retirées du marché.



En 9 mois, 112.800 nouvelles entreprises ont vu le jour, soit en hausse en rythme annuel de 31,9%. Ces nouvelles entreprises ont créé plus de 758.000 emplois, +16,8% en glissement annuel.



Une forte croissance en termes de nombre de nouvelles entreprises a été notée sur les secteurs de la construction et de l’immobilier, de l’agriculture et de la sylviculture, des services.



Ainsi, depuis janvier, 163.300 entreprises étaient actives sur le marché, +38,6% en rythme annuel.



L’inflation est maîtrisée, les grands équilibres macroéconomiques sont assurés, les politiques monétaire et budgétaire sont menées de manière proactive, flexible et efficace. Cela a contribué à l'amélioration de l'environnement d'investissement ainsi qu’à la reprise et au développement socio-économique, consolidant la confiance des entrepreneurs.



Toujours selon le ministère du Plan et de l’Investissement, 48,7% des entreprises sondées pensent qu’au quatrième trimestre, la situation de production et d’affaires serait améliorée par rapport au troisième; 33,9% maintiennent la stabilité de leur production et 17,4% craignent des difficultés.-CPV/VNA