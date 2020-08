Lào Cai (VNA) - Le poste frontalière de Si Ma Cai de la province de Lao Cai (Nord) a récemment arrêté neuf personnes, dont quatre femmes, alors qu’ils traversaient illégalement la frontière avec le Vietnam, a fait savoir lundi 3 août son chef Ta Binh Nguyen.

Photo : NDEL

Le groupe a dit avoir franchi illégalement la frontière avec la Chine avant le Nouvel An lunaire plus tôt cette année. Ils ont été arrêtés par les autorités chinoises en juillet mais se sont échappés le 2 août au Vietnam.Le poste frontalière de Si Ma Cai leur a infligé des amendes administratives et les a placés en quarantaine.Ta Binh Nguyen a ajouté que depuis le début de cette année, plus de 700 personnes entrées illégalement au Vietnam depuis la Chine ont été mises en détention. Ils sont originaires de diverses localités et ont travaillé en Chine.Le poste frontalière de Si Ma Cai a entamé des procédures judiciaires contre deux personnes qui ont amené illégalement 14 migrants en Chine, a-t-il encore indiqué. - VNA