Hanoi (VNA) – Le chef de la Commission de la Culture et l’Éducation de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Dac Vinh, a reçu jeudi 10 mars à Hanoi le vice-président de Netflix, Dean Garfield.

Le chef de la Commission de la Culture et l’Éducation de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Dac Vinh (à droite), et le vice-président de Netflix, Dean Garfield. Photo: quochoi.vn

Lors de la rencontre, il a déclaré que le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis s’était fortement développé, contribuant ainsi au renforcement de la coopération entre les entreprises des deux pays.

Il a ajouté que c’était le bon moment pour que les deux parties coopèrent afin de développer l’industrie cinématographique de chacune.

Il a affirmé que son pays créait toujours des conditions favorables pour que les investisseurs américains, dont Netflix, puissent investir sur son sol.

La culture vietnamienne est une culture riche, diversifiée, empreinte d’identité culturelle et unie dans la diversité, a-t-il souligné.

Il a souhaité que les sentiments que les dirigeants de Netflix ont pour la culture vietnamienne se reflètent dans leurs produits et programmes.

Nguyen Dac Vinh a également suggéré que Netflix soutienne les activités cinématographiques du Vietnam, contribuant ainsi à la promotion des produits culturels vietnamiens sur le marché mondial.

Il espère également que Netflix présentera des œuvres cinématographiques étrangères de haute valeur artistique et culturelle au public vietnamien, en particulier au jeune public.

Il a exprimé le souhait que Netflix partage ses expériences afin d’aider le Vietnam à développer son industrie du cinéma.

Il a aussi partagé que l’Assemblée nationale du Vietnam modifiait en ce moment la loi sur le cinéma afin d’édifier un cadre juridique favorable à l’investissement des entreprises vietnamiennes et étrangères dans ce domaine. Elle simplifiera donc les processus administratifs, créera un environnement ouvert et mobilisera des ressources pour développer l’industrie cinématographique, a-t-il indiqué.

Dean Garfield, quant à lui, s’est déclaré impressionné par la culture vietnamienne et a dit souhaiter présenter davantage d’activités culturelles du pays sur Netflix.

Netflix, leader mondial du divertissement en ligne, compte 214 millions d’utilisateurs dans plus de 190 pays et territoires et plus de 140 millions d’heures de programmes visionnées par jour, parmi lesquels des séries, des documentaires et des films originaux.

Au Vietnam, Netflix est devenu progressivement un divertissement en ligne populaire, offrant un large catalogue de films constamment mis à jour.

Dean Garfield a estimé que le Vietnam disposait d’un fort potentiel pour développer l’industrie cinématographique. Il a donc déclaré que le pays devrait être prêt à nourrir et à développer cette industrie créative.

Selon lui, la modification de la loi sur le cinéma est un signe important qui pourrait ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités pour l’industrie cinématographique vietnamienne.

Il a exprimé son espoir que le projet de loi amendé sur le cinéma soit bientôt approuvé par l’Assemblée nationale du Vietnam, permettant de développer ce secteur dans les temps à venir et de porter le partenariat entre les deux parties à une nouvelle hauteur. – NDEL/VNA