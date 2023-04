Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Finances, Ho Duc Phuc, a déclaré qu'il était nécessaire d'évaluer de manière complète et exhaustive les effets de l'impôt minimum global sur le Vietnam, lors d’une conférence organisée le 18 avril à Hanoï.



Selon le ministre, le développement de l'économie numérique et la mondialisation ont une grande influence sur le développement socio-économique des pays. De nombreux nouveaux types d'entreprises basées sur les technologies de l'information ont vu le jour, posant de nouveaux défis aux organes de gestion, notamment ceux liés à l’application de mesures appropriées pour prévenir les fuites en matière de fiscalité et de bénéfices.



De son côté, Dang Ngoc Minh, directeur général adjoint de la Direction des impôts, a indiqué qu’actuellement, les incitations fiscales dans l'attraction d’investissements au Vietnam étaient considérées comme attrayantes par rapport à d'autres pays de la région.



Grâce à des incitations fiscales compétitives et d’autres avantages, les flux d'investissements étrangers au Vietnam n'ont cessé d'augmenter au fil des ans, a-t-il affirmé.



Toutefois, selon lui, si le Vietnam applique l’impôt minimum global, il sera confronté à de nombreuses difficultés pour attirer des IDE (investissement direct étranger) par le biais d'incitations fiscales.