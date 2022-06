Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 4e Forum économique du Vietnam. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’édification d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde proactive est une exigence objective et en même temps un choix justifié du Parti, de l’Etat et de la nation.



C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors du 4e Forum économique du Vietnam, tenu le 5 juin à Ho Chi Minh-Ville.



Organisé par la Commission économique du Comité central du Parti, le gouvernement et Ho Chi Minh-Ville, le 4e Forum économique du Vietnam était placé sous le thème “Edifier une économie indépendante et autonome associée à une intégration économique profonde dans la nouvelle situation”. Il a réuni des dirigeants de nombreux ministères, organes et localités, des ambassadeurs et représentants d’organisations internationales au Vietnam, des économistes et des hommes d’affaires vietnamiens comme étrangers.



Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de considérer les intérêts nationaux comme l'objectif le plus élevé tout en promouvant la connectivité, la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Selon lui, édifier une économie de marché à orientation socialiste, édifier un État de droit socialiste et édifier une démocratie socialiste sont les trois piliers.



"Le Vietnam ne sacrifie pas l’égalité, la sécurité sociale et l'environnement à la croissance économique", a souligné le Premier ministre, avant d’affirmer que l’homme est le noyau, le but et la force motrice du développement.

Photo: VNA





Le chef du gouvernement a déclaré qu'il est nécessaire de mobiliser et d'utiliser efficacement toutes les ressources pour le développement, les ressources intrinsèques sont fondamentales, stratégiques, durables et décisives et les ressources extrinsèques sont importantes et régulières.



S'agissant des tâches et solutions clés, Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de créer un environnement pacifique, de maintenir l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité, de créer une base et des conditions favorables au développement d'une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde.



Il est en outre important de continuer à perfectionner les institutions de l'économie de marché à orientation socialiste, de maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation et assurer les grands équilibres de l'économie, de mettre l'accent sur la restructuration économique en association avec le renouvellement du modèle de croissance, de promouvoir les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, de diversifier les chaînes d’approvisionnement...



Il est également indispensable de créer un climat et des conditions favorables au développement des entreprises, de développer les ressources humaines, de moderniser la gouvernance nationale, de poursuivre la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines...



Le Premier ministre a souligné l’importance d’édifier une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde proactive pour le Vietnam dans la nouvelle situation. Il a déclaré que le Vietnam est ferme dans sa politique de Renouveau, d'ouverture, d'intégration active, profonde, substantielle et efficace. Il a également affirmé la volonté du Vietnam de créer des conditions favorables aux entreprises, de protéger leurs droits et intérêts légitimes sur le principe "bénéfices harmonieux, risques partagés" et le respect de la loi.



Le dirigeant a enfin déclaré souhaiter que tout le peuple continue de conjuguer les efforts pour remédier aux faiblesses, surmonter les difficultés et réaliser avec succès les tâches et solutions fixées pour rendre le pays plus prospère. -VNA