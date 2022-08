Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Il faut assurer une résolution rapide des problèmes et se concentrer sur les questions urgentes afin d'assurer les médicaments, le matériel médical et de régler à temps les frais d'examen et de traitement médicaux pris en charge par l'assurance maladie, selon la situation réelle et les réglementations.



C’est ce qui relève d’une annonce publiée le 5 août par le bureau gouvernemental, qui porte sur les conclusions des vice-Premiers ministres Le Minh Khai et Vu Duc Dam lors d’une réunion concernant un projet de résolution du gouvernement sur la garantie des médicaments, du matériel médical et le paiement des frais d'examen et de traitement médicaux pris en charge par l'assurance maladie.



Selon l’annonce, le dossier du projet de résolution doit être finalisé et soumis au gouvernement avant le 15 août 2022.-VNA