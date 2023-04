Panorama du webinaire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un webinaire visant à vérifier, lever les difficultés et accélérer le décaissement des fonds d'investissement public dans cinq localités relevant du groupe de travail n°1, à savoir Hô Chi Minh-Ville, Tra Vinh, Vinh Long, Soc Trang et An Giang, a eu lieu le 24 avril.



Selon le rapport du ministère des Finances, le décaissement total de ces cinq localités à fin mars 2023 est supérieur à 2.553 milliards de dongs, atteignant 2,74% du plan assigné par le Premier ministre et bien inférieur à la moyenne nationale (10,35%).

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai, chef du groupe de travail n°1 sur l'accélération du décaissement des fonds d'investissement public, a souligné l'importance de l'accélération du décaissement des capitaux d'investissement public en cette conjoncture difficile actuelle pour créer une force motrice à la croissance. Il a également demandé de clarifier les responsabilités dans la lenteur du décaissement des capitaux et de la soumission des politiques d'investissement.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai prend la parole. Photo: VNA



Pour les projets clés, les ministères, les branches et les localités devraient suivre de près les documents d'orientation du gouvernement et du Premier ministre, en s'efforçant d'atteindre plus de 95% du plan de capital d'investissement 2023, a-t-il noté. Il faut considérer l'accélération du décaissement des capitaux d'investissement publics à moyen terme comme une des tâches politiques prioritaires en 2023 et les résultats du décaissement comme base pour l'évaluation, la récompense, l'utilisation et la promotion du personnel.

En outre, Le Minh Khai a souligné le rôle, la position et la responsabilité des autorités dans la mise en œuvre des travaux et le règlement des problèmes concernés. -VNA